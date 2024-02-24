Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1668
¿Por qué no? El mercado es un 95-99% aleatorio, pero incluso un 1% de determinismo puede ser suficiente en manos de un malvado.
MO sólo tiene sentido para funciones hasta cierto punto "suaves", continuas, en sentido estadístico, es necesario tener al menos algún gradiente, si no hay gradiente en absoluto, como en PRNG, entonces MO no ayudará, necesitamos alguna heurística o conocimiento sobre las funciones generadoras.
Casi todos aquí, en primer lugar, utilizan datos insuficientes (por ejemplo, una fila de relojes para un año), características no relevantes y objetivos no construidos correctamente, y luego van en busca de un superclasificador que milagrosamente hace un lambargini de la basura. Lo mismo que con los indicadores, sólo que hay más ajustes, es IMHO una especie de adicción al juego, como si pasaras todo tipo de niveles, resolver puzzles cada vez más interesantes, no hay final a la vista ... Pero no es algotrading, es una moda.
Lo mismo que con los índices, Momentum, SMA y EMA y unas cuantas estadísticas de ventana estándar son suficientes, en el contexto del algotrading el bosque o el impulso es suficiente, y si no es suficiente, entonces esta falta debe buscarse en otra parte, no en el MO. Pero todo esto es como los guisantes en una vaina.
Buscando un poco, el requisito es sólo para la continuidad. Un par de referencias sobre la optimización
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
Ayer fue un jueves muy raro, muy raro :-( Eso sólo pasa en los mercados reales.
Ayer fue un jueves raro, muy raro.
Está bien, ¿a qué te arriesgas? Probablemente un par de cientos de libras como mucho, pero estoy valientemente en corto con el snp500 de 2700 a 2000, a una molleja de billetes verdes por cada cien puntos. Tal y como yo lo veo, en las próximas dos semanas, debería haber una peste en los Estados Unidos como en Italia, sólo que más fuerte y todo se derrumbará a pesar de los billones de libras impresas. ¡Y maldita sea si cedo y cierro por encima de 2000!
Aprendizaje automático sobre algoritmos genéticos en redes neuronales en acción))))
hay que ser un experto en la peste y sus consecuencias para predecir la peste... no yo dijo....
Se me han ocurrido algunas ideas interesantes
Hice un simple gráfico de incrementos de precio [i]-precio[i-1] y lo simplifiqué al límite - si el precio aumenta +1 si el precio disminuye -1
Finalmente obtuve una suma acumulada de estos incrementos elementales y generé el siguiente gráfico
Mi pregunta va dirigida a profesionales, expertos en redes neuronales, econometristas y otros insectos)
¿Puede predecirse un gráfico de este tipo? Es mucho más sencillo que el precio por todos los parámetros y lo más importante es que posee propiedades aditivas
usted inventó las barras Renko / Range :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
No he inventado nada, sólo he hecho una pregunta ;)