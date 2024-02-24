Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1671
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No.... Una escopeta normal de calibre 12...
¿Dos cañones o una ametralladora? ¿Está prohibida la caza en primavera?
¿Dos cañones o una ametralladora?
MTS 21-12
MTS 21-12
¿Hiciste la extensión del cargador?
¿No has hecho una ampliación?
No, no hizo nada.
La foto es estupenda y la plancha es buena, ¿ya está en marcha?
Gran foto, y un buen pedazo de metal, ¿ya está en el trabajo?
Claro que sí. Dispara bien. Puedes disparar en ráfagas, sólo para los patos :-)
Eso es seguro. Si hay mucho juego, necesitarás una extensión estándar muy pronto...
Está bien, ¿a qué te arriesgas? Probablemente un par de cientos de libras como mucho, pero valientemente mantengo un corto en el Snp500 de 2700 a 2000, a una molleja de billetes verdes por cien puntos. Tal y como yo lo veo, en las próximas dos semanas, debería haber una peste en los Estados Unidos como en Italia, sólo que más fuerte y todo se derrumbará a pesar de los billones de libras impresas. ¡Y que me aspen si doy debilidad y cierro por encima de los 2000!
¿Y dónde está nuestro amigo Inocente? Y qué pasó con los sandpies)))
No, no lo haré.
Buenos días, maestro. Que la fuerza te acompañe)))