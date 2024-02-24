Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1476
No tengo que decir nada, ¿te haría sentir mejor?
Vale, digamos que se pueden predecir las garrapatas delgadas, pero qué sentido tiene predecir 1-2 garrapatas si es el tamaño de la comisión.
¿Por qué no intentar adelgazar los plazos más grandes, por ejemplo con un zigzag o algo similar, dejando sólo los extremos de la función del precio, o emplear el análisis del espectro con el mismo propósito?
Eso es lo que estoy diciendo, es exactamente lo que Doc encontró - en las series adelgazadas tenía una alta capacidad de predicción, pero todo fue comido por el spread y la comisión. Entonces, empezó a adelgazar más y más... Me temo que al hacerlo, perdió su tiempo no lineal, pasó a ser puro SB y se frustró... Por desgracia, esto también es posible...
Así que vamosAlexander_K
O justificar mi error con pruebas (una captura de pantalla del comercio de otra persona sin nicks no es una prueba de su derecho)
Esta es una acusación grave, hacer pasar el código de otro como propio y mostrar la equidad de otro es probablemente lo más vil y condenable que puede hacer un algotrader, por esa manga eterna.
:)) No te preocupes, maestro de los posts geniales en estilo y contenido - la señal es mía, sólo la escondí para no excitar las mentes de los que sufren.
Mira, no es tan complicado...
Usted toma el precio
zigzag o algo similar, yo uso una cosa diferente (Puntos Perceptualmente Importantes )
entonces se dejan sólo los extremos, se limpian los valores intermedios
se obtienen 17 puntos de los cien originales. Ahora se diferencian
Ahora tenemos su serie "estacionaria" favorita con rangos normales de decenas o cientos de puntos.
Mi red funciona mucho mejor con esos datos que con otros que he probado, pero he probado muchas cosas.
Y luego puedes cortar ahí o hacer lo que quieras con él.
Bien, genial. ¡¿Tengo algún problema con ese enfoque?! Abre una señal: deja que los que sufren también ganen.
Te estoy mostrando cómo aumentar el margen de puntos en tus filas, no lo necesito... Yo trabajo con niveles y no reconozco nada más (por ahora), así que no reconozco tus planteamientos porque ellos (las conversiones) borran toda la información sobre los niveles
Pero, después de todo, casi nadie en este hilo se ocupa del preprocesamiento de los datos de entrada. Y sin embargo, Koldun dijo hace 1000 páginas que esta es la etapa más importante, y este es el secreto más importante de todos los maestros de MdD. Y tienes que aprender a escuchar a Warlock.
Toda la ironía es que todo lo que dice el Maestro - es lo contrario, trata de engañar, o simplemente una vez más para demostrar la pureza de su genio insuperable.
Además, la ironía es que ninguna conversión puede enseñar mejor que las citas originales sin ninguna conversión. He dado ejemplos. El problema surge por la necesidad de escalar los datos, pero cualquier escalado acaba con la información. Así que tenemos un círculo vicioso y no es tan fácil salir de él.
El hechicero es probablemente un embaucador en algunos lugares - por eso es un hechicero. Pero me ha ayudado a entender algunas cosas. En general, me estoy saltando sus mierdas - porque el solo hecho de tenerlos a ambos en este foro me ha dado energía y les estoy agradecido por ello.
En cuanto al adelgazamiento/preprocesamiento de datos, mantengo mi opinión: es necesario. Pero, que sea un tema de discusión.
No es una disputa, sólo un capricho )
El preprocesamiento es necesario, pero los diferentes tipos de diferenciación degradan de alguna manera todos los indicadores, incluida la diferenciación fraccional. Tal vez es necesario hacer exactamente ofertas de adelgazamiento para NS y elegir un buen conjunto