Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1366
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los escritos de Sigmund Freud son un tema demasiado provocador para discutirlo con personas no especializadas, ya que requieren un nivel de comprensión, conocimiento y experiencia que permita operar con calma con sus puntos de vista y no transferirlos inconscientemente a uno mismo descendiendo a la agresión. Está claro que este no es el lugar para estas discusiones).
Por cierto, mi mensaje principal sobre la psicología era que es imposible crear una IA completa sin entenderla, porque dos ciencias -la programación y la psicología- se cruzan en ella.
Repetir con precisión la "mecánica" de los neuroprocesos con sus 100 billones de conexiones neuronales parece poco realista.
En general, el logro de Sigmund Freud es el descubrimiento del inconsciente (su descripción y la recopilación de hechos sobre su manifestación) y el desarrollo del modelo de estructura de la conciencia, que proporcionó una herramienta para la investigación y permitió acercarse a la comprensión del mundo interior humano.
Sobre la IA, los humanos crean mucho a su imagen y semejanza, los mismos métodos de aprendizaje con refuerzo - la idea está puramente tomada de la psicología. No puedo imaginarme la semejanza con la mente humana sin que pase por el camino del desarrollo humano, especialmente la infancia, como período de acumulación de energía vital, que es la base de una psique sana. Creo que es posible hacer un ordenador con nuevos principios, pero no será la conciencia humana. En general los métodos modernos de psicología (aplicados en la actualidad) están muy obsesionados con la estadística, incluso se empezaron a aplicar métodos de machine learning con la esperanza de revelar los patrones, pero detrás de estos métodos se pierde la singularidad de cada personalidad.
Pues bien, para ser plenamente funcional, la IA debe integrarse en un entorno humano y hay que enseñarle a entender el comportamiento humano. Por lo tanto, tenemos que recrear los fundamentos de lo humano dentro de ella. De lo contrario, se "caerá" de la sociedad y no se convertirá en una IA de pleno derecho. Sencillamente, no será capaz de entender bien a las personas. Como resultado, obtendremos una imitación informática de las preguntas - respuestas humanas, en lugar de la inteligencia, que ya es.
Lo que pasa con la inteligencia es que no le importa lo que quieras que haga, porque tiene una opinión al respecto.
Así que hay que dar a luz a algo que es autodidacta y se convierte en lo que quiere. Necesita una potente red neuronal, más potente que un cerebro humano, acceso a Internet y algunos tentáculos para moverse. Es una cuestión de las próximas décadas.
Te das cuenta de que esta es la siguiente etapa de la evolución... los sacos de huesos caerán en el olvido como material de desecho... o permanecerán como telón de fondo para seres más avanzados.
Y será un enfrentamiento inminente. Como toda la evolución. Y sólo Konon el bárbaro salvará a la humanidad.
En general, a Sigmund Freud se le atribuye el descubrimiento del inconsciente (su descripción, y la recopilación de hechos de su manifestación), y el desarrollo del modelo de estructura de la conciencia, que proporcionó una herramienta para la investigación y permitió acercarse a la comprensión del mundo interior humano.
Sobre la IA, los humanos crean mucho a su imagen y semejanza, los mismos métodos de aprendizaje con refuerzo - la idea está puramente tomada de la psicología. No puedo imaginarme la semejanza con la mente humana sin que pase por el camino del desarrollo humano, especialmente la infancia, como período de acumulación de energía vital, que es la base de una psique sana. Creo que es posible hacer un ordenador con nuevos principios, pero no será la conciencia humana. En general, los métodos modernos de la psicología (aplicados en la actualidad) están muy obsesionados con la estadística, incluso se empezaron a aplicar métodos de aprendizaje automático con la esperanza de detectar patrones, pero detrás de estos métodos se pierde la singularidad de cada personalidad.
1. En un tiempo fui un fanático de las ideas de Freud. Influyó mucho en mi comprensión de la psicología. Hasta el día de hoy lo respeto.
2. En general, estoy de acuerdo.
Lo que pasa con la inteligencia es que no le importa lo que quieras que haga, porque tiene una opinión al respecto.
Por lo tanto, hay que dar a luz a algo que sea autodidacta y se convierta en lo que quiere ser. Necesita una potente red neuronal, más potente que un cerebro humano, acceso a Internet y algunos tentáculos para moverse. Es una cuestión de las próximas décadas.
Te das cuenta de que esta es la siguiente etapa de la evolución... los sacos de huesos caerán en el olvido como material de desecho... o permanecerán como telón de fondo para seres más avanzados.
Y será un enfrentamiento inminente. Como toda evolución. Y sólo Conon el Bárbaro salvará a la humanidad.
Maxim, en realidad, hasta ahora la definición de IA no tiene nada que ver con ninguna apariencia. Juega al Go, conduce un coche, responde a preguntas por teléfono y da gracias a Dios.
Maxim, en realidad, hasta ahora la definición de IA no tiene nada que ver con ninguna apariencia. Juega al Go, conduce un coche, contesta al teléfono, y gracias a Dios.
Eso es lo que digo, podría ser cualquier cosa.
Pero mientras estemos protegidos por Konon el Bárbaro, hay una paz psicológica, pero todavía un poco preocupante.
En general, a Sigmund Freud se le atribuye el descubrimiento del inconsciente (su descripción y la recopilación de hechos de su manifestación) y el desarrollo de un modelo de la estructura de la conciencia, que proporcionó una herramienta para la investigación y permitió acercarse a la comprensión del mundo interior humano.
Por supuesto, Freud no sólo descubrió el inconsciente, sino que también describió su influencia en la conciencia. Más concretamente, identificó diversos modos y formas de influir en el inconsciente a través de mecanismos ocultos, así como su significado y contenido. El contenido, desde mi punto de vista actual, resultó ser un poco desigual, pero fundamental. La conciencia en sí misma no ha sido explorada en profundidad. Ciertamente, su papel en la psicología es "científico-educativo".
Por cierto, su hija, Anna Freud, también hizo una importante contribución a la psicología al publicar libros sobre el psicoanálisis infantil. Un trabajo muy interesante.
Bueno, probablemente sea suficiente sobre la psicología.
....
Sobre la IA, los humanos crean muchas cosas a su imagen y semejanza, los mismos métodos de aprendizaje con refuerzo, una idea puramente tomada de la psicología. No puedo imaginarme la semejanza con la mente humana sin pasar por el camino del desarrollo humano, especialmente la infancia, como periodo de acumulación de energía vital, que es la base de una psique sana. Creo que es posible hacer un ordenador con nuevos principios, pero no será la conciencia humana. En general, los métodos modernos de la psicología (aplicados en la actualidad) están muy obsesionados con la estadística, incluso se empezaron a aplicar métodos de aprendizaje automático con la esperanza de revelar los patrones, pero detrás de estos métodos se pierde la singularidad de cada personalidad.
Tuve una muy buena idea de lo que podría ser la Inteligencia Artificial cuando leí la novela Fiasco de Stanislaw Lem. Así es como probablemente los humanos lo harán algún día. Le aconsejo que lo lea.
ZS. La IA no será una copia de la Mente humana, quizás sea imposible. La mente inconsciente (y la conciencia plena) probablemente no pueda reproducirse, lo que significa que su software soportará mecanismos de memoria, pensamiento y habla similares a los humanos. La actividad mental se reducirá por innecesaria, dejando un motor lógico puramente racional, desprovisto de emociones, sentimientos y rudimentos de individualidad. Una mayor complicación de la IA conducirá a la disminución de sus indicadores de eficiencia, ya que en aras del carácter humano tomará sus recursos, lo que puede no estar justificado desde el punto de vista práctico. Así que, sí, lo más probable es que el desarrollo de la IA se detenga en la fase de base de conocimientos muerta con sistema de preguntas y respuestas.
Me hice una muy buena idea de cómo podría ser la Inteligencia Artificial cuando leí la novela Fiasco de Stanislaw Lem. Eso es probablemente lo que la gente hará de él algún día. Le aconsejo que lo lea.
ZS. La IA no será una copia de la Mente humana, quizás sea imposible. La mente inconsciente (y la conciencia plena) probablemente no pueda reproducirse, lo que significa que su software soportará mecanismos de memoria, pensamiento y habla similares a los humanos. La actividad mental se reducirá por innecesaria, dejando un motor lógico puramente racional, desprovisto de emociones, sentimientos y rudimentos de individualidad. Una mayor complicación de la IA conducirá a la disminución de sus indicadores de eficiencia, ya que en aras del carácter humano tomará sus recursos, lo que puede no estar justificado desde el punto de vista práctico. Así que, sí, es probable que el desarrollo de la IA se detenga en la fase de una base de conocimientos muerta con un sistema de preguntas y respuestas.(
No entiendes para nada lo que es la inteligencia artificial, lo tuyo es "core-engine" y otras cosas mundanas, algo de diseño y todo tipo de chorradas externas, ni siquiera estrategias de trading.
Así que, sí, es probable que el desarrollo de la IA se detenga en la etapa de la base de conocimientos muertos con el sistema de preguntas y respuestas. ((
Eso es exactamente lo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, una implementación forestal en MT - recordará completamente todos los ejemplos de entrenamiento.
Por supuesto, Freud no sólo descubrió el inconsciente, sino que también describió su influencia en la conciencia. Más concretamente, identificó diversas maneras y formas de influir en el inconsciente a través de mecanismos ocultos, así como su significado y contenido. El contenido, desde mi punto de vista actual, resultó ser un poco desigual, pero fundamental. La conciencia en sí misma no ha sido explorada en profundidad. Ciertamente, su papel en la psicología es "científico-educativo".
Por cierto, su hija, Anna Freud, también hizo una importante contribución a la psicología al publicar libros sobre el psicoanálisis infantil. Un trabajo muy interesante.
Bueno, probablemente sea suficiente sobre la psicología.
Por favor, salid del hilo de ciencia, estúpidos "psiconeurólogos" satánicos))
Estás tomando psilocibina o colotropos o algo así.