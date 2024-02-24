Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1369
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así que no hay nada que decir, ya que nadie lo querrá. ¿Interesado? Sí, pero es poco probable que alguien lo ponga en práctica, dirán bocazas ja ja. Y tú eres el único que queda aquí, Maxim, asustando a todos con tu presencia de sabelotodo. Esta es una de las características fundamentales del campo del aprendizaje automático. Sólo hay tres. Tres postulados de los que quería hablar en mi vídeo, que seguramente llegará algún día. Ahí te digo por qué los consejos que das son interesantes, pero nadie los va a utilizar. Rara vez lo escucharán. El problema del modus operandi es que el investigador no acierta.
Así que...
Mis consejos se usan perfectamente, luego se olvidan de que son míos y empiezan a pensar que se los han inventado... es normal, así funciona el cerebro
Me escuchan porque leo libros y proporciono información imparcial con enlaces a fuentes primarias, no sólo tonterías absurdas.Últimamente estoy estudiando sólo en inglés, ya que aquí casi nadie lo habla, así que dejé de lanzar información súper interesante de diversas fuentes
Y tú eres el único que queda aquí, Maxim, asustando a todos con tu presencia de sabelotodo.
Algunos han ido a la otra vida (Reshetov, Alyosha), Dr-Tr bitcoins todo drenado y odiaba el mercado, Koldun fue prohibido para un photojob con un caballo, Maxim sólo uno que queda, que intenta, pero hasta ahora modestos resultados, pero que tiene fantástico? Casi todos estamos condenados a fracasar, todos nos proponemos lo imposible y nos arrepentimos amargamente.
Pero este es el grial:
Casi todos estamos condenados al fracaso, todos nos proponemos lo imposible y nos arrepentiremos amargamente.
Creo que la mayoría de nosotros estamos destinados a un lugar en el basurero. El fuerte tomará el hueso mordisqueado del débil. Los inteligentes ganarán ese hueso a las cartas de los fuertes.
Algunos han fallecido (Reshetov, Alyosha), Dr-Tr se ha deshecho de todos sus bitcoins y odia el mercado, Koldun ha sido vetado por los pinchazos de fotos con caballos, Maxim es el único que queda que lo está intentando, pero hasta ahora los resultados son modestos, ¿y quién tiene resultados fantásticos? Casi todos estamos condenados al fracaso, todos nos proponemos lo imposible y nos arrepentimos amargamente.
Ahora, esto es el grial:
Es una prueba de brillo del monitor - en mi ordenador del trabajo la pantalla está negra y pensé que era una broma, pero luego en mi netbook vi la imagen...
Pero es interesante saber cómo se seleccionan los modelos? ¿Qué criterios se utilizan para decidir que un modelo es mejor que el otro? Tengo un método incondicional y es bastante interesante. Por lo menos, filtra los malos. Pero entre los buenos no encuentro ni lo uno ni lo otro.
Si lo haces a mano, el primer paso son los ratios financieros.
Segunda etapa, estabilidad de la clasificación en el tiempo y métrica del modelo.
La tercera etapa es la estructura del modelo.
Cuarta etapa: mejorar la estructura de los modelos seleccionados/extraer información potencialmente útil.
Quinta etapa: formación de un nuevo modelo.
La fiesta no puede durar toda la noche, y exactamente a medianoche el carruaje se convirtió en una calabaza. (
Triste. ¿Un error de cálculo o de interpretación del resultado?
La fiesta no puede durar toda la noche, y exactamente a medianoche el carruaje se convirtió en una calabaza. (
El resultado de la previsión ingenua de los valores Mv(11) de cierre del EUR/USD para 6 puntos por delante. NS ha aprendido honestamente la previsión ingenua, es una pena que no sea suficiente para el comercio.
El resultado de la previsión ingenua de los valores del EUR/USD muv(11) cierra M1 6 puntos por delante. NS has aprendido honestamente a hacer predicciones ingenuas, lástima que no sea suficiente para el comercio.
Últimamente estudio sólo en inglés, ya que aquí casi nadie lo habla, así que me paré a tirar información súper interesante de diferentes fuentes
Yo uso el traductor de páginas completas en Chrome y es más o menos comprensible).
Así que lanza los enlaces. Alguno que otro será útil.
¿alguien más utiliza python además de Yuri? ¿el conector a mt5 es súper sencillo y fácil? sin dlls ni otras tonterías
estaba pensando en escribir un artículo