Maxim Dmitrievsky:

No entiendo la idea... reordena los gráficos en tu mente y todo estará bien.

Lo hago porque me da pereza rebobinar los gráficos en el probador todo el tiempo, no hay ninguna diferencia y es aún mejor, la formación está actualizada en lugar de hace 3 años

El problema es que la conexión de los precios futuros con los actuales se realiza lógicamente a través del hecho de que toda la negociación se planifica sobre la base de los precios actuales, que a su vez afectan a los precios futuros, es decir, la conexión argumento-función va de izquierda a derecha, pero no a la inversa.
 
Aleksey Vyazmikin:

¿Por qué? Interesado no sólo en lo que está en juego, sino también en el fundamento.

contestado arriba
 
Maxim Dmitrievsky:

No, tengo un proceso de Markov, la solución depende sólo del estado actual, no hay planificación al aprender como en el clásico q-learning, por ejemplo

no hay nada que aprender en el probador - ir directamente a tiempo real:)

pero si usas un probador, entonces hazlo todo en una sola pasada

 
Ivan Negreshniy:
La cuestión es que la relación entre los precios futuros y los precios actuales está determinada lógicamente por el hecho de que todas las operaciones se planifican sobre la base de los precios actuales, que a su vez afectan a los precios futuros, es decir, la conexión argumento-función va de izquierda a derecha, pero no al revés.

Tiene acuerdos a corto plazo, a juzgar por el gráfico. Nada cambiará por una reordenación. Incluso mejor, ya que al aprender de los datos más recientes, existe la posibilidad de que lo real sea mejor que cuando se aprende mucho antes de lo real.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ya estoy montando un poco en el intercambio, tanteando...

Bueno, tal vez en la bolsa, donde el agente puede influir en el proceso de alguna manera con sus acciones allí en el vaso, pero aquí en Forex, donde no hay ninguna influencia y tratarlo como un markoviano...
 
Maxim Dmitrievsky:

Un desarrollo único de bots con inteligencia artificial que conquistará no sólo el mercado, sino el mundo entero.

Planes napoleónicos. Permítame recordarle que Napoleón terminó en Santa Elena.

 
Yuriy Asaulenko:

Planes napoleónicos. Recordemos que Napoleón acabó en Santa Elena.

Todo el mundo acaba en algún sitio.
 
Maxim Dmitrievsky:

Esto es una bicicleta para ti, pero para otros una SVM kernelizada (sobre "Reshetov's Vector Machine")

Dudo de"kernelizado", su salida es lineal, es sólo hiperplano, No he analizado en detalle el código Java que Yury había colgado en el ciberforo antes de desaparecer, pero un "graale-writer" que conozco hizo analizar este código para que un cliente lo retocara y dijo que era simplemente una búsqueda por fuerza bruta de los coeficientes del modelo lineal, una especie de búsqueda estocástica personalizada como la genética o la ottigrafía, el resultado es un vector de coeficientes lineales, en definitiva, una versión más avanzada de esta obra maestra:

Asesor Experto AI para MetaTrader 4

double perceptron() 
  {
   double w1 = x1 - 100;
   double w2 = x2 - 100;
   double w3 = x3 - 100;
   double w4 = x4 - 100;
   double a1 = iAC(Symbol(), 00);
   double a2 = iAC(Symbol(), 07);
   double a3 = iAC(Symbol(), 014);
   double a4 = iAC(Symbol(), 021);
   return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
  }

Sin embargo, los coeficientes no son buscados por MT-optimizer sino por mi propio oficio.

 
Terminado el procesamiento de los modelos, semilla 1 a 200 - intercambié la muestra de entrenamiento con la muestra de validación y viceversa. En la tabla he mantenido la lógica, es decir, donde había un 10% se ha convertido en un 90% y viceversa, esto es debido al intercambio de muestras.

Tabla con los resultados de la estimación de la balanza



Tabla con indicadores métricos




Tabla con el número de modelos que satisfacen los criterios de selección en el muestreo independiente




Tabla con el número de modelos que cumplen los criterios de selección en las tres muestras



Se seleccionaron pocos modelos - no está claro por qué ocurrió esto - tenemos que pensar.

Gráficos de los modelos (no he hecho fotos debido al escaso número de modelos seleccionados)


60%

70%

Lo que podemos concluir aquí es que la proporción de muestreo volvió a ser superior al 30% (¡las antiguas muestras eran del 70%, pero intercambiadas!). Los gráficos tienen a primera vista más diferencias, pero todavía no son suficientes para una ejecución paralela efectiva, para cubrir un mayor porcentaje de integridad (Recall).

 

Y así es como se combinan dos modelos del último y penúltimo experimento, pero he aumentado la separación a 0,55. Si uno de los modelos tiene una señal, entonces entra en el mercado.


