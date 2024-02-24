Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1340
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Honestamente, estoy aquí con la esperanza de que su próximo post será "hay los primeros resultados....", toda su investigación se aplicaron en la práctica, si no entonces tal vez todo su trabajo en este momento es un camino a ninguna parte?
Extraño modo de pensar: todavía no he hecho lo que tenía previsto, así que es demasiado pronto para apostar por las operaciones. Actualmente estoy probando los predictores en el comercio real con el herbario de Año Nuevo, capturando bichos y recogiendo información. Luego instalaré el modelo CatBoost con un pequeño lote, necesito comprobar su corrección y velocidad de funcionamiento en datos reales. Cuando el beneficio sea de al menos 10k para 2018 en muestra de prueba, probablemente con combinaciones de modelos, entonces lo pondré en cuenta real con un lote normal. Pondré uno real en un lote normal. El desarrollo y la depuración no es un asunto rápido.
puedes guardar el modelo en json y renderizarlo en mql, es decir, tendrás un bot listo sin archivos extra).
El modelo se puede guardar en json y renderizar en mql, es decir, tendrás un bot listo sin archivos innecesarios
Por supuesto, el rebasamiento es de 3 líneas, sí...
Puedes guardar el modelo, pero la pregunta es sobre el intérprete, no sobre el modelo.Y, la división en 7 archivos para acelerar el proceso, no la ejecución secuencial de comandos.
es decir, ¿hay un signo de interrogación dentro del intérprete o qué?
No sé lo que hay dentro del intérprete - quizás puedas escribirlo y decírmelo.
Sugiero una forma directa de crear un modelo, sin un wrapper de python.
es un camino lento y espinoso, sólo se necesita el modelo desnudo para utilizar
No es una buena manera de explorar, sólo a través de python.
Sólo mi variante, creo, será más rápido que python, también debido a la aplicación paralela de los modelos - usted quiere comprobarlo.
No lo necesito para la generación de modelos, para juguetear con el modelo individual puedes usar otras herramientas incluyendo python, R o MT5.
Publica el código fuente y el principio de trabajo correctamente, con una buena descripción
Así que tal vez alguien estará interesado y no con una caja negra para interactuar
Bueno, creo que no sólo los programadores de leer este hilo, y la gente que quiere probar el MO, pero no saben cómo acercarse a ella, esta secuencia de comandos para ayudarles.
El programador, creo, se las arreglará con el código - parece que no hay nada inteligente allí, excepto para trabajar con tablas, que no es lo mío.
Sí, lo estamos leyendo...
los programadores de aquí no podrían dar sentido al código de Reshetov, y mucho menos profundizar en algunas ideas vagas y no formalizadas
no hay suficiente imaginación
Así que en realidad no has hecho nada y estás sugiriendo que lo hagamos todo desde cero basándote en tus fantasías.
No te estoy sugiriendo nada personalmente, te estoy ofreciendo una oportunidad para aquellos que estén interesados.
No he hecho nada por ti personalmente, sin duda.Especialmente para los que estén interesados en el código, le pedí permiso al autor de la clase para publicar el código con funciones de la clase, sin la clase en sí, si no le importa, lo publicaré. Quizá alguien modifique las funciones de la clase y el script esté disponible públicamente.
Maxim Dmitrievsky:
El pináculo del abstraccionismo son las fórmulas matemáticas y los conceptos abstractos, no la papilla en la mente de algún soñador particular
No exactamente. La cima son las imágenes multidimensionales, no las fórmulas y sobre todo las nociones abstractas.
Pero para que el cerebro pueda operar con tales imágenes-pensamientos necesita una energía luminosa, sin la cual se producirá una degeneración y se caerá en las fórmulas.
De acuerdo, cap.
Conozco la energía oscura, nunca he oído hablar de la energía luminosa.
La estructura del mundo que nos rodea por niveles cuánticos. Para los que no saben dónde están).
bien jodido a la izquierda, aquí vamos.