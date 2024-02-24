Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1320
Doc probablemente esté vivo, sólo ofendido por el número uno y por el hecho de haber tirado bitcoins en Bitrex, pero Aliosha y Jura probablemente estén realmente en el inframundo, probablemente en circunstancias violentas. Aquí hay un anuncio de forex... Estaría bien que alguien cantara algo sobre cómo el mercado sube y rompe a los tipos, tanto a los estúpidos como a los inteligentes, tanto a los cobardes como a los temerarios desesperados, algo así como "Un día el mundo se doblará por nosotros" de Makarevich.
Puede pasar cualquier cosa. Nadie vive eternamente bajo la luna.
Puede pasar cualquier cosa. Nadie vive eternamente bajo la luna.
Las palabras no son física sino letra, por eso probablemente tus llamadas a la comunidad están llenas de expresión y poesía, pero no de motivación y sentido técnico.
Por ejemplo, con el análisis de la memoria de BP, la asignación de secciones, etc., para esos trabajos se necesita un enunciado normal del problema, no un enlace a los archivos "no digeridos" de alguien en formato interno sin autor para preguntar algo y llamar a adivinar algo allí.
En el mejor de los casos, puede cebar a algún aventurero que se limitará a decir que ya lo ha adivinado todo y a promocionar sus capturas de pantalla con indicadores o gráficos de equilibrio en la ocasión.
Pero si este no es el objetivo, entonces ofrezca datos de entrada normales, por ejemplo, archivos CSV para cargar a los símbolos personalizados de MT5 con conjuntos ocultos adicionales de pruebas de avance en las que puede comprobar los resultados, formular una tarea clara, sin ambigüedades y organizar el trabajo, como una prueba o como una competencia de modelos de MO.
Creo que la afición de la gente por los remilgos y tu talento para sacar chispas podrían fundir a la comunidad local:)
Alexey no ha elegido el peor de los catbustos, sino uno de los mejores para la investigación, con diferencia. Se utiliza en el CERN, por ejemplo, para analizar los resultados de los colisionadores... alguien que se ocupa de la aleatoriedad cuántica )
Más detalles aquí, por favor. Catbust parece ser un producto de Yandex. ¿O me equivoco?
Más detalles aquí, por favor. Catbust, creo, es un producto de Yandex. ¿O me equivoco?
¿Se contradice con algo?
Aquí está el problema de Doc de nuevo
Su modelo hizo el trabajo y obtuvo un beneficio en una de las series artificiales adjuntas a ese puesto. Si tu modelo no puede hacer eso, ¿quizás es demasiado pronto para enfrentarse a los verdaderos BP?
Estaba trabajando con las primeras diferencias - incrementos en los BPs reales adelgazados, y algo más (no me dijo todo, por supuesto). Su modelo predijo el signo del siguiente incremento y su señal estaba en el lado positivo.
Entonces, ¿por qué todo el mundo aquí escupe sobre la experiencia de los comerciantes de éxito y reinventa todo aquí, asustando a los jóvenes con algún herbario? No lo entiendo. Me niego a entender.
La memoria es buena.
Pero se derrite con el tiempo.
Es lo mismo en el mercado.
Así que la tarea es aún más difícil.
Es solucionable, por supuesto.
¿Se contradice con algo?
¿Debería? Quizás no entiendo de qué estamos hablando, así que me gustaría aclararlo.
¿Debería serlo? Quizás no entiendo de qué estamos hablando, quiero aclararlo.
¿Aclarar qué? Producto de Yandex sí.
:))) Lo pensaré.
Mientras tanto, una vez más, lo que realmente he visto trabajando en la neuronka:
Se utilizan incrementos de 1. en una fila de teca delgada.
2. El adelgazamiento se lleva a cabo mediante un astuto algoritmo: a) la diferencia entre dos valores consecutivos debe exceder un margen, b) la densidad de la distribución de los incrementos debe ser máximamente simétrica, es decir, el coeficiente de asimetría debe ser =0 en cualquier muestreo.
3. El coeficiente de autocorrelación de los incrementos también es importante.
4. Predice el signo del siguiente incremento
Como puede ver, la tarea más difícil es la número 2. Es a la que hay que prestar una atención desmedida.
Todo lo demás es basura y tonterías.
¿Se trata de puntos distintos del segundo o de mi cuenta real de hoy?
¡Salgan de aquí!
Tío, no te he escrito.
No te metas donde no te lo pidan, o ten tacto en tu comunicacióno empezaré a darle al botón de "violación" de nuevo.