Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Este es el enfoque correcto del caso. Sólo que la distribución no es el precio en sí, sino sus retornos. Sólo debe trabajar con aquellos trozos de BP que tengan una distribución conocida.
Dado que tiene resultados perfectos en la funciónde Weierstrass, debe comprobar su distribución de retorno y trabajar sólo con tales grupos de BP reales y no otros.
Sí, es cierto, sólo se puede trabajar con ciertos clusters calculados con otras funciones f, todavía hay que experimentar.
Sí, tienes razón en que sólo se puede trabajar con ciertas agrupaciones calculadas con otros marcos f, todavía hay que experimentar
¿Cuál es el porcentaje de tendencias rentables? Me pregunto por mí mismo
¡Caballeros!
Recuerdo que Aliosha, antes de ser asesinado por los inversores, afirmó que lo primero que había que hacer era probar sus redes neuronales y bosques en un simple paseo aleatorio gaussiano (pero no en una onda sinusoidal, como sugirió Asaulenko). Además, dijo que en este caso tenía una precisión de predicción del 100%. Y luego transfirió su sistema a la verdadera BP.
¿Alguien más de aquí ha realizado este tipo de experimentos? ¿Cuáles son los resultados?
Una vez más, si se puede predecir cualquiera de los procesos (con o sin memoria), sólo hay que aislarlo de la BP real.
divide et impera
En una sociedad decente se golpea a la gente por estas cosas. En general el tema de que es posible predecir la SB y además para el 100% es mucho más absurdo que hablar de un martin rentable. Llevamos más de 20 años trabajando en el mercado y 30 años trabajando en el mercado.
Pero escribí en el texto destacado que R es una herramienta para la investigación, no para la producción.
En realidad, Microsoft compró R y ahora forma parte de Microsoft. También existe R para construir sistemas industriales. De alguna manera vi una lista de empresas muy famosas que utilizan R en la producción.
Bueno, sólo digo, porque no necesitamos sistemas industriales en el entendimiento de Microsoft.
Pero todos estos innumerables y modernos modelos no son necesarios, porque todo el problema son los predictores que tienen la capacidad de predicción para el profesor, y esta capacidad de predicción no debería cambiar. Ahí es donde necesitamos un traqueteo, que es un rápido, uno-dos y ... todo está claro. Y es posible probar no sólo seis modelos, pero lo principal es jugar con los predictores y obtener siempre una estimación sensata del resultado.
Este es el esquema de trabajo con MI.
