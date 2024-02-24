Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1211

Aquí está el curso de conferencias de Voronov... y me pregunto si tiene un libro de texto completo...
 
Martin Cheguevara:
Mi robot siempre está en la parte superior. No sé cuándo es posible hacer un pedido a la vez y no sé cómo abrirlo de inmediato. Así que necesito saber cuándo el robot puede hacerlo peor de lo habitual... ya que los riesgos son limitados, mi beneficio es puramente una cuestión de tiempo... y a veces hay que esperar una semana... Y en una semana, si no hubiera habido esas detracciones, podrías haber ganado mucho más...
Esencialmente, existe una dependencia de, por ejemplo, un estado de mercado de tendencia plana, del rendimiento de las operaciones (por ejemplo, el volumen acumulado de la última operación durante el día o las últimas 30 operaciones)... El problema está en la red neuronal... El problema está en la red neuronal...
El problema es una red neuronal...
Si eres un principiante, tienes que saber cómo hacerlo... Si eres un principiante, es una muy buena idea pedirle a tu comerciante que te haga un manual o un autoestudio)
¿Por qué tomé el calambre? Porque el "aflojamiento" de la negociación en más o en menos significa el crecimiento de los riesgos en cualquier caso...

Martin Cheguevara:
Por favor, aconsejad, porque da mucha pereza leer 1200 páginas, ¿alguien de aquí ha intentado implementar el aprendizaje automático basado en los resultados de las operaciones en EAs cerrados?

https://www.mql5.com/ru/code/22710

BestInterval
BestInterval
  • www.mql5.com
Рыночные закономерности зависят от интервалов внутри суток или недели. По этой причине разумно ограничивать торговлю ТС по времени. Например, есть скальперские ТС, хорошо торгующие кроссы на азиатско-американской торговой сессии. Или же практикуется выключение ТС в период высокой волатильности. Соответственно, встает задача, как найти наилучшее...
 
Bueno... si lees con atención, puedes ver que me refiero a que sólo me funciona una orden (de apertura y cierre) y sólo con un lote mínimo. ¿Cómo es posible que esto sea (en su opinión) un martin)? No es un martín que no siga la tendencia, pero está todo junto. Sólo con una orden a la vez y de tal manera que tanto la tendencia como el plano se negocien al mismo tiempo.
 
Si operas sólo por tendencia o plano, definitivamente perderás, al menos en los grandes, ya lo he descubierto. Porque el número de pullbacks en la historia de los últimos 15 años y el número de tendencias de los mismos 15 años es el mismo, y la exclusión mutua de las tendencias por un flat y viceversa es casi ideal.
Por desgracia, sólo unos pocos conocen este hecho, según tengo entendido... Por supuesto, es más fácil creer ciegamente en la suerte...
Aleksey Vyazmikin:

Los resultados preliminares (ya que todavía no he hecho todos los predictores) sobre la creación de modelos que determinan los modelos rentables (1) no fueron tan malos, aquí está el desglose por y - beneficio en el muestreo independiente y por x - 1 - TP+FP y 0 - TN+FN.

El objetivo era el beneficio de 2000, bueno no se ha conseguido hasta ahora, pero sólo 3 modelos han entrado en la zona de pérdidas desde 960 lo que no es un mal resultado.

La tabla de conjugación



El resultado financiero medio sin clasificar es de 1318,83, después de la clasificación 1 - 2221,04 y 0 - 1188,66, por lo que después de la clasificación el resultado financiero medio de los modelos ha aumentado un 68%, lo que no está mal.

Sin embargo, queda por ver si este modelo puede funcionar con modelos construidos a partir de otros datos.

Entrenamiento de Logloss - sorprendentemente, la muestra de prueba (sobre la que se muestrea automáticamente el modelo - no la muestra de entrenamiento) y la independiente (examen) Logloss_e convergen casi perfectamente.

También lo hace Recall.

Y la métrica de Precisión me sorprendió, ya que por defecto se suele utilizar para la selección de modelos, no tenía entrenamiento porque inmediatamente se igualó a 1 en el primer árbol.

Pero las diferentes métricas en la prueba y el examen - el resultado me sorprende mucho - un delta muy pequeño.

En los gráficos, por supuesto, puedo ver que el modelo está sobreentrenado y que podría haber dejado de entrenar a los 3.500 árboles o incluso antes, pero no he ajustado el modelo y los datos están en realidad con la configuración por defecto.

Error en alguna parte, no existe una prueba y una pista iguales. Bueno, o el grial, entonces comparte :D
 
Maxim Dmitrievsky:
Un error en alguna parte, no existe una prueba y una pista igualadas. O el grial, entonces comparte :D

No es un grial, tengo otros 100k modelos en mi copia y los resultados no son muy buenos para ellos - todos los modelos rentables están recibiendo sólo el 2%, pero los rentables tienen demasiados.


Creo que es el efecto de un sistema cerrado, es decir, algún tipo de estacionariedad, porque los modelos son similares entre sí, sólo he conseguido identificar bien sus características, por lo que hay una discrepancia tan pequeña entre los resultados.

Estoy terminando los predictores previstos y lo que se me ocurre - tal vez debería eliminar inmediatamente aquellos modelos que no elegiría yo mismo (grandes drawdowns, fuerte desproporción entre compras y ventas, distribución de probabilidad muy pequeña, etc.), entonces la información sobre los modelos obviamente malos disminuirá, pero habrá más énfasis en la elección de un modelo hipotéticamente bueno (por supuesto, el modelo bueno en la prueba puede tener malos resultados en la muestra de prueba). Así que no sé si cortar la muestra o no, ¿qué opinas?

Además, rechazaré el beneficio desnudo como objetivo - seleccionaré los modelos de acuerdo con una serie de criterios - por desgracia, esto reducirá el objetivo "1", pero tal vez haya conexiones más profundas que permitan evaluar el modelo de acuerdo con los resultados de las pruebas.

 
Martin Cheguevara:
¿Podríais aconsejarme, porque me da pereza leerme 1.200 páginas? ¿Alguien ha intentado implementar el aprendizaje automático basado en los resultados de las operaciones sobre órdenes cerradas de los Asesores Expertos?

No hace falta que leas este tema, créeme, vas a ensuciar tu mente, trata de hacerlo de inmediato ya que aquíLAS IZQUIERDAS SEMANALES PREVIENEN TENDENCIAS Este es un excelente curso introductorio sobre el uso de la RI en el algorithotrading, pero en general la RI es un tema muy amplio, de hecho la RI es una extensión de la estadística clásica, principalmente con heurística y trucos de ingeniería, por lo que no es una ciencia sino un chamanismo tecnogénico, que por un lado es interesante, pero por otro lado está plagado de especulaciones y abusos. Si te interesa el desarrollo de indicadores, puedes olvidar lo que estabas haciendo originalmente, y el modus operandi es un agujero sin fondo, puedes sumergirte y no salir nunca. Además, deberías tener una buena formación matemática, al menos una licenciatura en ingeniería, para poder ocuparte realmente de los indicadores en lugar de aburrirte con los parámetros de las bibliotecas y los paquetes.

Случайные леса предсказывают тренды
Случайные леса предсказывают тренды
  • www.mql5.com
Изначально целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста («лонгов») или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Обычно, для решения проблемы...
Aleksey Vyazmikin:

No es un grial, hay 100k modelos más y el resultado no es muy bueno para ellos - sí corta bien los modelos completamente no rentables - sólo el 2%, pero también corta demasiados modelos rentables.


Creo que es el efecto de un sistema cerrado, es decir, algún tipo de estacionariedad, porque los modelos son similares entre sí, sólo he conseguido identificar bien sus características, por lo que hay una discrepancia tan pequeña entre los resultados.

Estoy terminando los predictores previstos y lo que se me ocurre - tal vez debería eliminar inmediatamente aquellos modelos que no elegiría yo mismo (grandes drawdowns, fuerte desproporción entre compras y ventas, distribución de probabilidad muy pequeña, etc.), entonces la información sobre los modelos obviamente malos disminuirá, pero habrá más énfasis en la elección de un modelo de hipotéticamente bueno (por supuesto, el modelo bueno en la prueba puede tener malos resultados en la muestra de prueba). Así que no sé si cortar la muestra o no, ¿qué opinas?

Bueno, también voy a renunciar al beneficio desnudo como objetivo - voy a seleccionar los modelos por una serie de criterios - por desgracia, se reducirá el objetivo "1", pero tal vez habrá relaciones más profundas, lo que permitirá evaluar el modelo por los resultados de las pruebas.

Bueno, por supuesto, si hay una clara inutilidad, se puede eliminar

