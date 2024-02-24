Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1225
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Muchas gracias.
Pero antes de nada, antes de empezar a hacer nada en este campo, descárgate y asegúrate de leer el libro "El Algoritmo Supremo" de Pedro Domingos, que es muy divertido y fácil (para los geeks, es como un "galimatías"). Describe los principios del aprendizaje automático, lo que puede hacer y por qué. En mi opinión, este es el mejor lugar para empezar. Como todo es sencillo y comprensible. Y tu cabeza está en orden:)
Genial, gracias. También me gustaría ver un modelo (trend-flat) de Innocent...
Genial, gracias. También me gustaría ver el modelo de tendencia plana de Innocentius...
wow, ¿qué clase de modelo misterioso es ese?)
Vizard_: Estás alcanzando nuevos conocimientos, bien hecho, y Kesha es tímida o simplemente codiciosa, no les gusta aquí Kesha, mantén la sencillez...
Genial, gracias. También me gustaría ver un modelo (trend-flat) de Innocent...
Este es mi modelo de tendencia plana
Simplemente paso con un robot desde la barra cero y analizo la suma de los movimientos de COMPRA o VENTA. Si el movimiento potencial en cualquier dirección no supera el umbral del 75%, calculo el tipo de plano - fuerte (70-75%) expresado (60-70%) débil (50-60%).
La línea en sí no es un zig-zag. No se vuelve a dibujar; siempre se queda como está. La esencia es que puedo identificar correctamente los pisos y las tendencias y será cierto para cualquier TF, independientemente del TF en el que se haya realizado el análisis.
A mi me funciona mejor y no lo uso para operar, sino para calcular el trall adaptativo.Este es el modelo que adjuntaré a una red neuronal como herramienta de análisis de la información.
Aquí está mi modelo de la tendencia plana.
hermoso
Este es mi modelo de tendencia plana
Simplemente paso con un robot desde la barra cero y analizo la suma de los movimientos de COMPRA o VENTA. Si el movimiento potencial en cualquier dirección no supera el umbral del 75%, calculo el tipo de plano - fuerte (70-75%) expresado (60-70%) débil (50-60%).
La línea en sí no es un zig-zag. No se vuelve a dibujar; siempre se queda como está. La esencia es que puedo identificar correctamente los pisos y las tendencias y será correcto para cualquier TF, independientemente de en qué TF se haya realizado el análisis.
A mi me funciona mejor y no lo uso para operar, sino para calcular el trall adaptativo.Este es el modelo que adjuntaré a una red neuronal como herramienta de análisis de la información.
Entonces, ¿qué sentido tiene? Veo que no es un zigzag porque se salta los topes y tal vez no es un sobredibujo porque se retrasa. Si el propósito de la captura de pantalla no es demostrar el dibujo asimétrico era suficiente para mostrar los puntos en los que realmente señaló el inicio de la plana o la tendencia, pero no para mostrar el deslizamiento gráfico.
¿Qué sentido tiene? Es obvio que no se trata de un zigzag, porque se salta los topes y probablemente no se sobredimensiona, porque se retrasa. Pero si el propósito de la captura de pantalla no es demostrar el dibujo perezoso, sino el modelo, bastaría con mostrar los puntos en los que realmente señala el inicio de la plana o la tendencia, pero no mostrar los puntos en los que realmente señala el inicio del flop o la tendencia.
No lo uso para comerciar.
Por respuestas como la tuya, dejé claro que no lo uso PARA COMERCIAR.
No se trata del uso, sino de la capacidad de trabajo, y si tampoco está, que se joda.
No se trata de uso, se trata de rendimiento, y si eso tampoco está, entonces deséchalo.
Ves ese pequeño rectángulo de ahí es exactamente lo que he descrito aquí.
Como probablemente no entienda mucho de "utilidad", no puedo sino simpatizar con usted.
Si crees que va a aparecer un algoritmo y que va a funcionar. universal para todo y en todas partes estás muy equivocado.
Y como puedes ver... o quizás no... lo que está escrito en el rectángulo rojo es totalmente coherente con la situación del mercado).