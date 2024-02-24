Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1205
¿Por qué los precios y no los incrementos?
No sé cómo hacerlo mejor... y la longitud de la muestra se puede variar... mucho lío con todo estohay más sobre la interpretabilidad... como ¿qué hay que interpretar? sólo hay una métrica
Hola máximo
¿Hay algún artículo nuevo que se esté discutiendo aquí?
¿Si puede proporcionarme el enlace?
Hola, aún no se ha publicado, está a la espera de la moderación
Bien, si quieres, puedes proporcionarme el código para que pueda echarle un vistazo.
Mejor si esperas el artículo, porque tengo demasiadas versiones
Y hay una dependencia...
He entrenado el "SMM" (modelo de Markov oculto) en los retornos, lo he dividido en 10 estados y lo he enseñado sin profesor, de modo que ha dividido por sí mismo diferentes distribuciones
distribuciones estatales.
Y aquí he agrupado los rendimientos por estados, es decir, cada fila es un estado de mercado distinto
Algunos estados (1,4,6,8,9) tienen muy pocas observaciones, por lo que no se pueden tener en cuenta en absoluto
Y ahora intentaré regenerar la serie, es decir hacer una suma acumulativa, si se encuentra alguna tendencia en alguno de los estados - la regularidad en la dirección
Hice un resumen acumulativo.
Los estados 5 y 7 tienen un patrón consistente, el 5 para la bahía y el 7 para el pueblo.
solo hay que hacer fuerza bruta con todo y elegir el mejor patrónCon la deducción lógica y el gran método de deducción nunca se puede encontrar un esquema rentable, hay demasiadas variaciones
pero lo curioso es que estos estados 5 y 7 son los que más cambian, no son continuos en el tiempo y otra cosa es que cambien entre sí))
el gráfico de transiciones de estado
Esto es lo que parece cuando los intercambias. El rojo es venta y el azul es compra
Ahora quiero añadir a los parámetros optimizados la dependencia de las señales de las distribuciones, lo he hecho por el principio, para ver
si la curtosis es superior a algún valor (podemos optar por él), entonces tenemos una situación plana y es posible comprar/vender con la misma probabilidad (y luego arreglar todos los errores)
Además, en cuanto a la asimetría, si hay un lado determinado, la probabilidad de la señal de compra o de venta se desplaza
Esta es una primitiva, pero es aproximadamente la forma en que el optimizador puede seleccionar los objetivos
Todo lo que necesita obtener de las métricas es el error de clasificación en una muestra de prueba (que debe ser entrenada en una muestra de entrenamiento). Los hiperparámetros se enumeran en el optimizador y se selecciona el modelo con el menor error. ¿Qué es lo que no se puede interpretar aquí? Sólo hay que saber si dicho modelo puede generalizar o no mirando los errores en los datos de prueba.
Acabo de hacer un ejemplo de cómo trabajar con este tipo de basura.
La cuestión está en la interpretabilidad del modelo eventualmente elegido (que realmente se negociará).
Hazlo con RL, el modelo de Markov necesita aproximación
La cuestión es la interpretabilidad del modelo resultante (que realmente se negociará).
los modelos inductivos no son interpretables, por regla general, ya sea la programación genética o las redes neuronales... se tarda mucho tiempo en volver a desmenuzarlos
python y r probablemente tengan los paquetes correspondientesejemplo para los árboles
Bien, hazlo todo a través de RL, el modelo de Markov tiene que ser aproximado por algo
¿Por qué aproximarlo? El algoritmo de Viterbi ya lo descompone en 10 estados, como un clúster en esencia.
Creo que el precio debe ser aproximado antes de hacer las devoluciones o no hacerlas?
Por cierto, si alguien quiere incursionar en "cmm" aquí hay un artículo con código y ejemplos en R
http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/