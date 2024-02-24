Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1210

Maxim Dmitrievsky:

Bueno ok, entonces tal vez debería ir directamente a python o r... para que pueda obtener el MO sin la molestia

y no puedes salir de MO hoy en día cuando las naves navegan por el universo...

No puedes salir de Sharp a Python. Hay versiones especiales de Python con Sharpies pero no es un hecho que soporten todos los paquetes de Python.

 
Igor Makanu:
VS 2017 fuera de la caja

La pregunta es sobre los paquetes. Todavía no es seguro que MS Python con Sharp lo soporte todo. No lo voy a afirmar, pero hay rumores de que sí.

 

Los resultados preliminares (ya que todavía no he hecho todos los predictores) sobre la creación de modelos que determinan los modelos rentables (1) no fueron tan malos, aquí está el desglose por y - beneficio en el muestreo independiente y por x - 1 - TP+FP y 0 - TN+FN.

El objetivo era el beneficio de 2000, bueno no se ha conseguido hasta ahora, pero sólo 3 modelos han entrado en la zona de pérdidas desde 960 lo que no es un mal resultado.

La tabla de conjugación



El resultado financiero medio sin clasificar es de 1318,83, después de la clasificación 1 - 2221,04 y 0 - 1188,66, por lo que después de la clasificación el resultado financiero medio de los modelos ha aumentado un 68%, lo que no está mal.

Sin embargo, queda por ver si este modelo puede funcionar con modelos construidos a partir de otros datos.

Entrenamiento de Logloss - sorprendentemente, la muestra de prueba (sobre la que se muestrea automáticamente el modelo - no la muestra de entrenamiento) y la independiente (examen) Logloss_e convergen casi perfectamente.

También lo hace Recall.

Y la métrica de Precisión me sorprendió, ya que por defecto se suele utilizar para la selección de modelos, no tenía entrenamiento porque inmediatamente se igualó a 1 en el primer árbol.

Pero las diferentes métricas en la prueba y el examen - el resultado me sorprende mucho - un delta muy pequeño.

En los gráficos, por supuesto, está claro que el modelo está sobreentrenado y podría haber dejado de entrenar a los 3500 árboles, o incluso antes, pero no he ajustado el modelo y los datos están realmente con la configuración por defecto.

 
Estimados usuarios del foro, ¿podrían aconsejar, porque da mucha pereza leer 1200 páginas, si alguien de aquí ha intentado implementar el aprendizaje automático basado en los resultados de la operativa sobre órdenes cerradas de un Asesor Experto?
 
Martin Cheguevara:
Ja, esta es la segunda persona que hace una pregunta similar: https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page434#comment_9897350

La respuesta es: si uno pierde, el otro toma, es algo obvio sin MO.

 
Martin Cheguevara:
No lo creo, normalmente si alguien se ocupa seriamente de estos casos, tiene un sitio web aparte para mantener su creación o lo desarrolla para uso personal

en el pasado NeuroShell DayTrader podía convertir todo lo que le dabas (tu historial de trading) en un sistema entrenado, luego el proyecto se quedó quieto, ahora no sé, no he visto nada parecido

 
No estoy muy seguro de lo que quería decir... El caso es que mi robot está hecho para que siempre opere al alza. Utiliza el principio del comercio neto y el comercio de tendencia al mismo tiempo, pero el truco es que sólo abre una orden a la vez. Así que necesito saber cuándo el robot puede hacerlo peor de lo habitual... ya que los riesgos son limitados, mi beneficio es puramente una cuestión de tiempo... y a veces hay que esperar una semana... Y en una semana, si no hubiera habido esas detracciones, podrías haber ganado mucho más...
Esencialmente, existe una dependencia de, por ejemplo, un estado de mercado de tendencia plana, del rendimiento de las operaciones (por ejemplo, el volumen acumulado de la última operación durante el día o las últimas 30 operaciones)... El problema está en la red neuronal... El problema está en la red neuronal...
El problema está en una red neuronal...
Pero son comprensibles... ¿Tienen un manual o un tutorial de bricolaje?)
¿Por qué tomé el calambre? Porque una negociación "más floja" en más o en menos significa mayores riesgos en cualquier caso...
 
Estoy convirtiendo la operación y el gráfico de precios en una forma aceptable para la red neuronal para su procesamiento, debería funcionar...
 
Igor Makanu:

No lo creo, normalmente si alguien lo hace en serio, o tiene una página web aparte para apoyar su creación o lo hace para uso personal

NeuroShell DayTrader solía ser capaz de convertir todo lo que le dabas (tu historial de trading) en un sistema entrenado, luego el proyecto se silenció, ahora no sé, no he visto nada parecido

Hmmm... así que es posible después de todo...
 
Sólo tendré dos variables como entrada) y un maestro de la red neuronal - Estabilización de la equidad por el ganado.
