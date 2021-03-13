DECISIÓN INCORRECTA DE QUITAR EL LIBRE ACCESO AL REGISTRO HISTÓRICO DE LAS SEÑALES. - página 3
Las señales cuando son canceladas por el autor se les devuelve el dinero a los suscriptores. Lo cual me hace pensar que realmente no has pasado por ello y estás afirmando algo que desconoces.
MQL, what are you thinking? Why should I consider hiding historical trades? It is already difficult enough to examine it to avoid all EA scams and signals as they are. When you move the target post even further, you push your subscribers away. EA authors and signal providers, please have a word ... If your signals are as good as you say, we need full disclosure of ALL data.
"En la situación actual, nunca decidiré copiar una señal .....
"No creo que puedas elegir la señal a seguir ...
Espero que lo arregles lo antes posible, de lo contrario la compra de señales disminuirá.
Quienes venden las señales también deben protestar." fabio73 2021.02.14 04:39 #16
"MQL, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué debería considerar ocultar operaciones históricas? Ya es bastante difícil examinarlo para evitar todas las estafas y señales de EA tal como están. Cuando mueves la publicación de destino aún más, alejas a tus suscriptores. Autores de EA y proveedores de señales, por favor, hablen ... Si sus señales son tan buenas como dice, necesitamos la divulgación completa de TODOS los datos." jamsmith73 2021.02.14 06:56 #22
Que poca imaginación tienes, no todo esta inventado (o publicado), o no solo se resume en eso. Estas dejando de lado miles de cosas e incluso estas olvidando que NO todas las estrategias que incluyen grillas, noticias, martingalas, horarios, parrillas, fibos, indicadores, sesiones, etc etc, tienen por que ser iguales, y alli hay propiedad intelectual que debe ser valorada (y no mostrarse gratuitamente a teóricos estadísticos que buscan lo mejor) , pues cada variación que aumenta el exito a cualquier concepto base es el fruto del trabajo de alguien que lo pensó y que lo incluyo.
Pregúntese entonces porque un Ferrari suele ser mas costoso que un Ford si ambos son "carros"?
Así que no me hables de lo que esta escrito o no, que mientras haya una mente con una idea, hará algo nuevo, siempre.
Por cierto, en otros mensajes tuyos diste en el clavo con la idea general de todo, así que de eso se trata, no lo busques mas: si has hecho un filtro de los principales parámetros visibles y concluyes que 10 señales son buenas, pues la compras (si no la compras, entonces no es lo suficientemente buena) y ya, la usas un mes, ves el track record (haces tu análisis super profesional) y si ya no te gusta, NO la usas, (e incluso, sin que te guste te puede dar dinero por un mes) pero estas pagando por información que es importante: "La propiedad intelectual".
Quizás, en el mundo en el que TU vivas no le des valor a eso, pero es la base de los mercados y del mundo que yo vivo hoy en día, pues cientos de empresas NO son rentables al acabar el año fiscal, pero en la bolsa cotizan al alza, porque detrás hay un proyecto, una idea, un motor y esa propiedad intelectual es la que les da el valor.
lo mismo pasa con la música, esta gratis en youtube, porque los discos no se venden, pero si la usas sin permiso en otro canal, te dan un strike o te cierran el canal, porque no eres el dueño de la propiedad intelectual y solo puede lucrar al dueño.
entonces, mas allá de una pataleta, tal cual niño al que le quitaron su golosina, porque te ocultaron información para hacer un análisis basado en el historial, acepta que la información tiene un costo, y que no es justo que este simplemente expuesto porque si, gratis a todos, pues eso esta en contra del proveedor. Si no te gusta, pues debes cambiar a servicios mediocres o mejores (porque este tampoco es el mejor, y de hecho el mejor si que te muestra aun menos)
Que sigue entonces amigo, ¿pedirle a los restaurantes que regalen comida para saber a que sabe antes de comprarla?
Decirle a las aerolíneas que regalen el vuelo solo para saber si su servicio a bordo es bueno?
Decirle a Apple que libere el código fuente de su software, funcionalidades, detalles, seguridad, encriptacion, y todo, para saber si realmente vale mas que Android?
o mas facil y simple para ti: REGALANOS a todos esa lista de señales que has filtrado y que son de calidad, de esa manera yo sin haber invertido un solo peso me lucro de tu trabajo.
(Seguro no lo harás, porque pensaras que no es justo)
por ultimo, quiero aclarar que esto no lo hago por mi única señal publica, claro que no. Mi señal no es tan buena y no vale lo suficiente como para perder el tiempo respondiendo a un solo detractor.
Esto lo digo por el sentido común (y pienso que ahí si que vale la pena que pierda mi tiempo), pues no comparto que el trabajo se deba regalar, mas allá de la excusa que quiera o que tengas.
Porque quizás TU SI QUIERES ESA INFORMACION para un uso positivo, estadístico y/o preventivo, pero también por cada uno con buenas intenciones hay muchas herramientas automáticas que usaban esa información para hacer ingeniería inversa y quedarse con los principales conceptos de las estrategias ganadoras.
NO Miguel Antonio, y de paso NO Miguel Ángel… Si todo lo inventado en trading que es un mundo, NO se ha podido descifrar por unos torpes teóricos estadísticos como yo, desde un mísero track record, menos lo será si para esto debemos abordarlo a través de la ingeniería inversa… Somos legos en el tema! El track record lo necesitamos los “brutos” para analizar arcaicamente nuestra exigua posibilidad de éxito en este mundo cada vez más intrincado de operaciones. Nosotros los “brutos” tenemos que aplicar un filtro, eso nos arroja unas 30 posibilidades de señales, las empezamos analizar, una por una, algunas las descartamos de plano, otras con un ligero análisis, pero otras requieren de más discernimiento… De ir a la fuente, al track record. Algunas 15 señales deben ir a este método… Eso significa la COMPRA de 15 señales! Multiplica!!! Y de esas 15 señales es posible que TODAS las desechemos y qué beneficio obtuvimos? El beneficio de no perder cientos de dólares, dirán ustedes. Aprendimos alguna estrategia??? NINGUNA. Qué hicimos? Perder nuestro tiempo, pero eso hace parte de nuestro trabajo que creemos profesional. Pero aparte de ello perdimos no menos de $450 que no estaban en nuestras cuentas pero que ahora MQL5 nos complica. Qué hacer? Reducirnos en nuestras posibilidades.
Ahora, qué haría un experto en ingeniería inversa? Le importa que tenga que pagar 30, 50, 100, 500, 1.000 dólares por una señal solo para tener el track record y encontrar la estrategia tipo santo grial que tiene tal proveedor? Para NADA! Es más… Si yo pudiera con míseros $50 detectar cual es la estrategia de esta señal (https://www.mql5.com/es/signals/932317#!tab=account) no estaría aquí escribiendo “estupideces”!!! Pago esos $50 y HECHO!!! Pero me es imposible detectar la estrategia de este gran trader.
PERO!... Con el escaso track record que en este momento me permite MQL5, pude darme cuenta, que el sr trader en un martingalero de MIEDO!!! Cosa que EN NINGUN LADO LO ALERTA MQL5! Que de 625 operaciones que realizó en esos últimos 30 días, 593 trades fueron FÍSICA BASURA! Que solo 32 trades le dieron la total ganancia, que los 593 trades le hicieron perder $113que los compensó con los $798 ganados en solo 32. Que solo 424 microlotes le salvaron la patria, mientras que 1.531 le hicieron perder capital de fondeo APARTE DEL SERVICO EN SPREADS, qué fácilmente puedo calcular en unos $150 (por esto último, perdió más que por lo primero).
Y todo ésto se supo con solo un mes analizado, mas no es suficiente, se necesita TODO el histórico para conocer más a fondo la SICOLOGÍA del trader, aun así no logro saber cuál es su estrategia. Ni es de mi interés. Pero sí me permite SUSCRIBIRME A SU SEÑAL! Porque ya le tengo la estrategia mia lista para HACERLO RENTABLE en mi cuenta, bajo MIS AJUSTES! Si MQL5 me quita esta posibilidad, me deja en el aire!!!
Resumiendo:
1. No tiene nombre que MQL5 nos quite la posibilidad de acceder a los históricos COMPLETOS.
2. Ingeniería inversa… El que quiera deducir mediante ingeniería de derecha a izquierda, una estrategia, PAGA LOS$50!!! Y LA TENDRÁ!
3. Basado en el anterior punto, es verdad que MQL5 está preservando la propiedad intelectual de una estrategia??? lol.
4. Yo tengo los $450 para pagárselos a MQL5 en pos de mis análisis… Pero los que NO???
5. Este mercado de señales, se basa en leyes universales de oferta y demanda. En efecto tú puedes ir al show room de Ferrari o de Ford… Yo preferiría Bugatti… De hecho vemos señales de $1.000 el mes, yo con esas no voy, no son mi target, https://www.mql5.com/en/signals/653036. No tengo cómo comprar un Ferrari, menos me preocupa su costo. Me preocupa SÍ, que para pedir un Driving Experience, Renault, Ford, Volvo, Jeep, Peugeot, me exijan un cobro por lo que hasta ahora ha sido y debe seguir siendo libre. Venderán igual cantidad de autos???
6. En qué parte de MQL5 se arrojan los datos que he obtenido de la señal que rápidamente analicé? No los hay, por eso se hace necesario el libre acceso al track record. Siempre habrá una mente con una idea más allá de lo creado y de lo que te quieren mostrar.
7. Hay una señal, Storm, que si no se me permite ver su track record, JAMÁS la compraría por los parámetros deficientes que MQL5 me muestra… Pero si me permiten analizar su historial COMPLETO, tengo la seguridad de que la contrato pues el análisis me permite ajustarla a mi manera de ver y asumir riesgos. Si el reguetonero piensa que debo pagar por escuchar su música, se puede sentar a esperar que yo lo haga, pero si me lo permite, es posible que termine comprándole 10 accesos para regalar a mis amigas. El que no muestra NO VENDE dice la vieja ley del mercado. Y no me estoy apropiando de su autoría.
8. Sí, un Bugatti lo compraría a ojo cerrado. Este servicio de MQL5 es como un Jaguar… Tengo que caminarlo un poco a ver si me conquista… Eso no significa que esté hurtando su propiedad intelectual. Pero si quieres que te lo compre, pues muéstramelo!
9. Restaurantes… Sabes tú de degustaciones? Entra en Groupon… Aerolíneas… Sabes tú de acumular millas? De tickets a mitad de precio? Resorts… Sabes tú de pasadías gratuitos? Autos… Sabes tú de Driving Experiences… No sigo… Insisto, un Ferrari lo compraría a ojo cerrado. Con todas esas cosas no logras saber de una empresa su Know How, quizá algo de su Core Business y eso… Pero no robar su propiedad intelectual… Y si aún sigues pensativo respecto de tu grande invento, te sugiero que te leas el experimento de las tortugas… https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/5-trading/14-strategie/288-methode-des-tortues-strategie-des-tortues
10. De hecho ya compartía trabajos de análisis con amigos. Bienvenido eres! De eso se trata, de compartir. La paga por esto hace que tenga NECESARIAMENTE QUE SURGIR un nuevo mercado de este tipo: Cuales señales vamos a estudiar? Tú compra éstas, tú éstas, tú éstas y tú estas otras. Ej. https://prnt.sc/zhzo6h
11. Única señal pública… Tienes razón… Para que nadie te la copie ponla en $1.000 como la mayoría, en $50 es cara, pero la tengo en la mira, a pesar de todo. Ya le tengo la forma de hacerla rentable en mi cuenta gracias analizar tu track record. Pero me queda faltando tela por cortar… Mi estrategia es la de ejercer como un coach, selecciono peloteros y los veo jugar (Track Record) los analizo como se analizan jugadores de béisbol, POR LOS NUMEROS, NO POR LOS NOMBRES… Por lo que producen… No por la fama… NI PORQUE SEAN LOS MAS SEGUIDOS, y los traigo a mi team y les modifico su manera de participar… Los adapto a mi sistema, a mi estrategia de juego…
No te pido que me regales NADA! Pero si me quieres vender, yo te compro SI ME DEJAS VER QUÉ ES LO QUE ME QUIERES METER! ES MI DINERO EL QUE ESTÁ EN JUEGO, NO EL TUYO!!! MQL5. Y si es por proteger la propiedad intelectual, no te preocupes, por $50 puedo bajar el historial Y SABERLO TODO, según dicen por ahí. lol.
El problema es que estas viendo todo como si esto fuera de MQL5 contra ti. Créeme que no es así.Este mundo es mas que blanco o negro, es lleno de colores y encaja de todo. Si tu no puedes descifrar una señal con el track record, seguros otros si, muy pocos, pero algunos si lo hacen. Deja de pensar que todo se debe regir y considerar en base a TU única experiencia.(que tu no logres algo o que tu no aceptes algo, no debe ser una única ley universal, déjate de egos amigos, por favor!!!!)
Es de MQL5 a favor de los MILES, MILES Y MILES de proveedores de señales y repito, no defiendo esto por mi única señal publica (porque las verdaderamente buenas las tengo privadas para mi propio análisis),
lo defiendo porque se de personas que solo tienen sus cuentas pequeñas, con una buena estrategia, estrategia que les ha COSTADO AÑOS y AÑOS de practicas, pruebas y error, quemar cuentas, etc etc etc, la cual, por falta de capital no les da para vivir, pero vendiendo la señal les ayuda a conseguir un poco mas de dinero.
Entonces, pensando en ellos, en su trabajo previo de meses y años antes de publicar una señal, ven riesgoso (por razones lógicas y obvias) que todo su track record este expuesto en su totalidad.
Continuando...
Ahora, en base a lo que respondes de los ejemplos, toma entonces el único mes que SI están dando de historial como las degustaciones de los restaurantes, tómalo como "el redimir solo algunas millas", tómalo como un "pasadía gratuito", tómalo como un "drive test"
Lo que pasa es que tu sugerencia parece ser, continuando con los ejemplos previos, en que todos los restaurantes regalen todos los días al mismo cliente la degustación, estas pidiendo que todos los concesionarios vehiculares otorguen "test drive" al mismo cliente con el mismo vehículo o con otro, todos los dias. Estas pidiendo que el hotel te regale un pasadía cada día, cuando tu lo quieras, etc etc etc
Ahora, aquí nadie ha dicho que todas las señales "buenas" son realmente buenas, un ejemplo de eso es la señal "Storm", parece buena, pero NO lo es tanto, créeme, es una señal de riesgo, ¿pero en donde no hay riesgo si se quiere ganar?. Además créeme que no hay nada de distinto a la MAYORIA de las señales de aquí y de allá (o acaso tu, caza griales, haz encontrado alguna señal que te garantice evitar buscar mas señales?). la señal "Storm" tiene como base la lógica de la mayoría, solo que con modificaciones propias muy sencillas que para mi gusto, mi riesgo y mi operativa, están bien y la hacen mejor que muchas, pero aun así, peor que muchas mas.
En ese orden de ideas nadie ha dicho que los "descifradores" de señales ya saben por cual pagar, NO NO NO. les pasa igual que a ti, necesitan datos para filtrar de 1000, al menos 10. Pero la realidad es que es mas fácil para estos softwares si las puertas están abiertas, y pueden entrar a verlo todo, pero con las puertas cerradas ya no podrán ni siquiera hacer el análisis en automático y deberían hacerlo manual, lo que impedirá su trabajo por completo o reducirían sus resultados de 1000 a 1, como mucho.
Entonces, si solo se evita eso, si solo hay 10 personas o equipos de personas que hacen eso (descifrar señales), pues ya ha valido la pena el cambio, pues ese poco numero de posibles "descifradores" realmente tiene la capacidad (a largo tiempo) de afectar a TODOS los verdaderos proveedores de calidad (que NO SOY YO). entonces, me alegro por la decisión. (aunque no me toque)
Por cierto si tiene nombre lo de MQL5 y es que ellos son los dueños del servicio, y son ellos quienes, cuando quieran deciden, algunas veces a tu favor o algunas veces en contra
Para tu suerte, MQL5 NO es el único servicio, así que como nadie te obliga, como nadie te pone un revolver en la cabeza, como nadie te ha quitado, amarrado, congelado tu dinero o cobrado por crear una cuenta, puedes, si lo quieres, dejar de sufrir por políticas y decisiones administrativas (muy seguramente sugeridas por los PROPIOS proveedores de señales) e irte a otro proveedor. O quizás, sea el momento de hacer lo de los "mediocres": crear una martingala, aprender a reducir el riesgo, mejorar la entrada, ajustar niveles, lotaje, puntos, con análisis técnico o indicadores o con filtros de noticias o con filtros de data histórica del precio o con fractales, o con horarios, o con lo que sea (incluyendo, como muchos lo hacen, inteligencia artificial), quemar un par de cuentas antes de poner una señal, y entonces, después de haber hecho tal "simpleza", y tener un sistema "medianamente" rentable, dejar de buscar señales y vivir de esta.
Opciones tienes, no te compliques por esta decisión!
Saludos!!!
En resumen...
Hablo con conocimiento de causa.
Hablo porque soy afectado.
Hablo porque el tan cantado beneficio NO LO VEO POR NINGUNA PARTE.
Quien va tras identificar la estrategia aplica el filtro y por $50 tendrá todo el material. (Y según los defensores de la medida, robarse la estrategia)
Somos cazadores de buenas estrategias, no hurtamos propiedad intelectual.
Hablo desde la orilla de los que le invertimos en la industria y con nuestro aporte ayudamos a los buenos proveedores de señales.
Hablo porque invierto en la industria, aquí algunas de las señales que suscribo en la actualidad:
https://prnt.sc/zvpyfs