VPS dudas.
Hola Amigo
un vps "normal" es una "Computadora en la nube", asi que aparte de eso, y solo con "eso" no podras enviar esa señal, asi porque si, solo con el vps. no seria posible.
Si quieres enviar una señal, pues debes tener un sistema para ello.
existe la opcion de tener un copiador de señales en local (o incluso por internet), o un copiador intermediado por una plataforma (como por ejemplo MQL5) poniendo la señal a la venta
en un VPS "normal", con sistema Windows, y con condiciones basicas, puedes correr hasta 3 Metatrader (aprox), por lo que puede poner las cuentas de mas de uno. y poner 3 veces el expert o poner el copiador local que te comentaba que existe.
Ahora, si usas el VPS de MQL5, solo puedes vincular una cuenta. y no accedes a la interfaz del mismo. solo sincronizas tu estrategia automatizada.
Espero te aclare un poco
Saludos!!!
Ya tengo alquilado el vps que ofrece el mismo metatrader 4 pero al momento de poner a trabajar mi robot en automático no abre ninguna operación en ningún par de
divisas solo el robot analiza pero no abre ninguna operación así llevo hace 5 días.
saludos para todos y todas,mi problema es el siguiente,alquile la VPS DE MT5,Pero estoy estancado buscando la forma de migrar mi plataforma mt5 en la cual tengo mis indicadores ,a dicha VPS y aun no puedo,he visto los tutoriales y aunque sigo los pasos no lo logro,ademas casi todo esta en Ingles,En la parte donde salen (Operaciones,Exposicion,Historial,Noticias y todo lo demas,pincho VPS,y me sale : Estatus : PARADO,ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR PORFAVOR,DE ANTE MANO ,GRACIAS.
Buenas tardes.
He adquirido un robot y quiero ponerlo en un VPS . Desde el VPS podría mandarle las señales a mi hermano y mi primo .
Desconozco el mundo de los servidores y demás.
Un saludo.
Yo trataría de meter sus dineros en mi cuenta y les cobraría una comisión, saludos.
Contraté el servicio de VPS de MQL5 y en las instrucciones menciona que o se pueden hacer llamadas de DLL (esto no se especifica en la descripción del producto-antes de contratar el servicio). El servicio lo contraté para probar un Expert Advisor (robot) el cual requiere habilitar el intercambio de DLL para funcionar. Esto quiere decir que no podré utilizar el servicio?
Gracias
Hola compañero. Estamos acostumbrados a no leer las cosas, los contratos y cosas bastante importantes. Yo ya hace años aprendí a hacerlo en profundidad, aún así siempre se te escapa algo, pero hay que hacerlo.
De hecho, sí que lo pone en el contrato del VPS. Otra cosa es que no lo anuncien en primera página a todo color. Me temo que no podrás usarlo con ese Expert
Buenas tardes.
