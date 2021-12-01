VPS dudas.

Buenas tardes.

He adquirido un robot y quiero ponerlo en un VPS . Desde el VPS podría mandarle las  señales a mi hermano y mi primo .

Desconozco el mundo de los servidores y demás.

Un saludo.

 

Hola Amigo
un vps "normal" es una "Computadora en la nube", asi que aparte de  eso, y solo con "eso" no podras enviar esa señal, asi porque si, solo con el vps. no seria posible.


Si quieres enviar una señal, pues debes tener un sistema para ello.
existe la opcion de tener un copiador de señales en local (o incluso por internet),  o un copiador  intermediado por una plataforma (como por ejemplo MQL5) poniendo la señal a la venta

en un VPS "normal", con sistema Windows, y con condiciones basicas, puedes correr hasta 3 Metatrader (aprox), por lo que puede poner las cuentas de mas de uno. y poner 3 veces el expert o poner el copiador local que te comentaba que existe.

Ahora, si usas el VPS de MQL5, solo puedes vincular una cuenta. y no accedes a la interfaz del mismo. solo sincronizas tu estrategia automatizada. 

Espero te aclare un  poco

Saludos!!!

 
Buenos tardes por favor me podrían ayudar tengo un problema al momento de sincronizar mis asesores con mi hosting virtual 
Ya tengo alquilado el vps que ofrece el mismo metatrader 4 pero al momento de poner a trabajar mi robot en automático no abre ninguna operación en ningún par de 

divisas solo el robot analiza pero no abre ninguna operación así llevo hace 5 días.

 
Hola yo tengo el mismo problema, al apagar el pc el robot sigue gestionando las operaciones que ya estaban abiertas, pero no mete nuevas operaciones. Me pueden ayudar?
 

saludos para todos y todas,mi problema es el siguiente,alquile la VPS DE MT5,Pero estoy estancado buscando la forma  de migrar mi plataforma mt5 en la cual tengo mis indicadores ,a dicha VPS y aun no puedo,he visto los tutoriales y aunque sigo los pasos no lo logro,ademas casi todo esta en Ingles,En la parte donde salen (Operaciones,Exposicion,Historial,Noticias y todo lo demas,pincho VPS,y me sale : Estatus : PARADO,ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR PORFAVOR,DE ANTE MANO ,GRACIAS.

 
que tal compañeros, ojala alguien pudiera orientarme, alquile el VPS para mi mt4 ya sincronice mi EA pero no me abre operaciones, no se si este caso se este repitiendo con alguien mas o solo soy yo.
 
Yo trataría de meter sus dineros en mi cuenta y les cobraría una comisión, saludos.

 
Para aquellos que sean nuevos en temas de VPS, les recomiendo que investiguen un poco antes, es fácil dominarlos con poco tiempo de investigación, pero procuren tomar bien la decisión de donde adquirirlos, ya que como en todo hay bastantes que dan mas ventajas que otros, incluso hay muchos brokers que los proporcionan solo por operar unos 15 lotes al mes.
 

Contraté el servicio de VPS de MQL5 y en las instrucciones menciona que o se pueden hacer llamadas de DLL (esto no se especifica en la descripción del producto-antes de contratar el servicio). El servicio lo contraté para probar un Expert Advisor (robot) el cual requiere habilitar el intercambio de DLL para funcionar. Esto quiere decir que no  podré utilizar el servicio? 


Gracias

 
Hola compañero. Estamos acostumbrados a no leer las cosas, los contratos y cosas bastante importantes. Yo ya hace años aprendí a hacerlo en profundidad, aún así siempre se te escapa algo, pero hay que hacerlo.

De hecho, sí que lo pone en el contrato del VPS. Otra cosa es que no lo anuncien en primera página a todo color. Me temo que no podrás usarlo con ese Expert



