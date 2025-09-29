Indicadores: ATR Probability Levels
¡Gran indicador ! He creado el mismo utilizando tampones, ¿alguna idea de cómo trazar los niveles de soporte y resistencia para cada día, en lugar de tener sólo el día actual?
Aquí está mi versión hasta el momento. Pero no puedo encontrar una manera de obtener 10 días de barras diarias para cada barra de'marco de tiempo actual' ...
//+------------------------------------------------------------------+ //|B_ATR_Levels.mq5 //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Skullnick" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- Configuración de la trama de indicadores #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 6 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDeepSkyBlue #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "Resistance 1" #property indicator_style1 STYLE_DASH #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrDeepSkyBlue #property indicator_width2 1 #property indicator_label2 "Resistance 2" #property indicator_style2 STYLE_DASH #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrDeepSkyBlue #property indicator_width3 1 #property indicator_label3 "Resistance 3" #property indicator_style3 STYLE_DASH #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrOrangeRed #property indicator_width4 1 #property indicator_label4 "Support 1" #property indicator_style4 STYLE_DASH #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrOrangeRed #property indicator_width5 1 #property indicator_label5 "Support 2" #property indicator_style5 STYLE_DASH #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_color6 clrOrangeRed #property indicator_width6 1 #property indicator_label6 "Support 3" #property indicator_style6 STYLE_DASH //--- Entradas input int inpAtrPeriod = 21; // Periodo ATR //--- Búferes indicadores double ExtR1Buffer[]; double ExtR2Buffer[]; double ExtR3Buffer[]; double ExtS1Buffer[]; double ExtS2Buffer[]; double ExtS3Buffer[]; // Ponderaciones para Average True Range double dWeights[]; // Variable global double dATR = 0; double dPreviousClose = 0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de inicialización del indicador personalizada | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- asignación de búferes indicadores SetIndexBuffer(0,ExtR1Buffer, INDICATOR_DATA); // Resistencia Nivel 1 SetIndexBuffer(1,ExtR2Buffer, INDICATOR_DATA); // Resistencia Nivel 2 SetIndexBuffer(2,ExtR3Buffer, INDICATOR_DATA); // Resistencia Nivel 3 SetIndexBuffer(3,ExtS1Buffer, INDICATOR_DATA); // Soporte Nivel 1 SetIndexBuffer(4,ExtS2Buffer, INDICATOR_DATA); // Soporte Nivel 2 SetIndexBuffer(5,ExtS3Buffer, INDICATOR_DATA); // Soporte Nivel 3 ArraySetAsSeries(ExtR1Buffer, true); ArraySetAsSeries(ExtR2Buffer, true); ArraySetAsSeries(ExtR3Buffer, true); ArraySetAsSeries(ExtS1Buffer, true); ArraySetAsSeries(ExtS2Buffer, true); ArraySetAsSeries(ExtS3Buffer, true); // Redimensionar pesos ArrayResize(dWeights, inpAtrPeriod); // Establecer suavizado double dSmoothing = 2.0 / (ArraySize(dWeights) + 1); // Cálculo de pesos for(int i = 0; i < ArraySize(dWeights); i++) dWeights[i] = dSmoothing * MathPow(1 - dSmoothing, i); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de iteración del indicador personalizada| //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- // Obtener datos diarios y comprobar si hay datos suficientes MqlRates oDailyRates[]; ArraySetAsSeries(oDailyRates, true); int iLast = 0; if(prev_calculated == 0) iLast = rates_total - 1; else iLast = rates_total - prev_calculated; //--- Calcular niveles for(int i = iLast; i >= 0 && !IsStopped();i--) { int iNumDaysCopied = CopyRates(_Symbol, PERIOD_D1, 1, inpAtrPeriod + 1, oDailyRates); if(iNumDaysCopied >= (inpAtrPeriod+1) && bIsNewDay() == true) { // Calcular el ATR del día dATR = dCalculateATR(oDailyRates); dPreviousClose = oDailyRates[0].close; } ExtR1Buffer[i] = dPreviousClose + 0.5 * dATR; ExtR2Buffer[i] = dPreviousClose + 0.75 * dATR; ExtR3Buffer[i] = dPreviousClose + 1.0 * dATR; ExtS1Buffer[i] = dPreviousClose - 0.5 * dATR; ExtS2Buffer[i] = dPreviousClose - 0.75 * dATR; ExtS3Buffer[i] = dPreviousClose - 1.0 * dATR; } //--- valor de retorno de prev_calculado para la siguiente llamada return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Calcular ATR| //+------------------------------------------------------------------+ double dCalculateATR(const MqlRates &oRates[]) { double dValue = 0; int iIndex = 0; for (int i = 0; i < ArraySize(dWeights); i++) { double dHL = oRates[i].high - oRates[i].low; double dHCp = MathAbs(oRates[i].high - oRates[i+1].close); double dLCp = MathAbs(oRates[i].low - oRates[i+1].close); double dTR = MathMax(MathMax(dHL, dHCp),dLCp); dValue += dTR * dWeights[iIndex]; iIndex++; } return dValue; } //----------------------------- // -- Comprobar Nuevo Día //----------------------------- bool bIsNewDay(void) { bool bNewDay = false; static datetime oDateOld; datetime oDateNew[1]; MqlDateTime oStructDateOld; MqlDateTime oStructDateNew; // Copiar Array de Hora Actual a Nueva_Hora int iCopyHandle = CopyTime(_Symbol, PERIOD_D1, 0, 1, oDateNew); TimeToStruct(oDateNew[0] , oStructDateNew); TimeToStruct(oDateOld , oStructDateOld); // Si copia con éxito if(iCopyHandle>0) { // Si Nuevo Día if(oStructDateNew.day != oStructDateOld.day) { bNewDay = true; oDateOld = oDateNew[0]; } } return bNewDay; }
Hola
puede intentar crear una línea horizontal utilizando
ObjectCreate(0,_name,OBJ_HLINE,0,0,0);
y el tiempo de inicio + 'n' periodos como tiempo de parada.
La línea horizontal siempre se expande en todo el gráfico - no se puede limitar por el parámetro de tiempo: https: //www.mql5.com/en/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_hline
- www.mql5.com
ATR Probability Levels:
Probables niveles a base de ATR. La «probabilidad» se calcula a base del valor medio pronosticado de ATR y el precio Close del período anterior.
Autor: Mladen Rakic