Discusión sobre el artículo "Nuevo sistema de publicación de artículos en MQL5.community" - página 7
Estoy intentando enviar un esquema de un artículo para su revisión. He leído el artículo aquí: https://www.mql5.com/es/articles/408. El esquema está en el editor, listo para su revisión. Pulso el botón "enviar para revisión". Me aparece el error "Article length of 1.5 pages is too low."
En la documentación se indica que un artículo necesita 5 páginas como mínimo, pero no se dice nada sobre la longitud del esquema.
¿Existe otro método para enviar un esquema? ¿A cuál de los moderadores puedo enviar un mensaje privado?
Gracias de antemano por la ayuda.
Normalmente se pregunta aquí si el tema sería de interés, se presenta un esquema del tema. Si el administrador aprueba el tema, entonces escribes el artículo.
Puedo ver el texto creado por la IA. El tema en sí será interesante si está escrito en lenguaje humano y para personas
De interés para los operadores es el paso del análisis en el dominio del tiempo, que dificulta la identificación de ciclos y patrones repetitivos, al dominio de la frecuencia, donde las series temporales pueden descomponerse en frecuencias componentes. Comprender las formas de onda y los ciclos del mercado ayuda a distinguir las tendencias de las fluctuaciones recurrentes, lo que facilita análisis más precisos.
Además, el artículo destaca los peligros del aliasing y la distorsión, que conducen a señales falsas e indicadores inexactos, lo que aumenta el riesgo. La conclusión invita a los operadores a seguir explorando las técnicas DSP para desarrollar estrategias de negociación más eficaces. Esta aportación de teoría con aplicaciones prácticas hace que el artículo sea especialmente valioso para los operadores que buscan mejorar sus estrategias.
Bien, adelante, escríbalo. A ver qué le sale.
en la esquina superior derecha dice: "Nuevo artículo" o "Añadir nuevo artículo".
en la esquina superior derecha dice: "Nuevo artículo" o "Añadir nuevo artículo".
Hay un comando llamado "enviar para inspección".
Antes de escribir un artículo, haga una búsqueda en el sitio sobre este tema. Por ejemplo, artículos como este se encuentran aquí.
Esto le dará una comprensión de :