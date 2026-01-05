Discusión sobre el artículo "Nuevo sistema de publicación de artículos en MQL5.community" - página 7

Nuevo comentario
 
Hola,
Estoy intentando enviar un esquema de un artículo para su revisión. He leído el artículo aquí: https://www.mql5.com/es/articles/408. El esquema está en el editor, listo para su revisión. Pulso el botón "enviar para revisión". Me aparece el error "Article length of 1.5 pages is too low."
En la documentación se indica que un artículo necesita 5 páginas como mínimo, pero no se dice nada sobre la longitud del esquema.

¿Existe otro método para enviar un esquema? ¿A cuál de los moderadores puedo enviar un mensaje privado?

Gracias de antemano por la ayuda.
 
Kyle Young Sangster #:
Hola,
Estoy tratando de presentar un esquema de un artículo para su revisión. He leído el artículo aquí: https://www.mql5.com/es/articles/408. El esquema está en el editor y listo para su revisión. Hago clic en el botón "enviar para revisión". Aparece el error "La longitud del artículo de 1,5 páginas es demasiado corta".
La documentación indica que el artículo debe tener al menos 5 páginas, pero no dice nada sobre la longitud del esquema.

¿Hay alguna otra forma de enviar un esquema? ¿A qué moderador puedo enviar un mensaje privado?

Gracias de antemano por su ayuda.

Normalmente se pregunta aquí si el tema sería de interés, se presenta un esquema del tema. Si el administrador aprueba el tema, entonces escribes el artículo.

Пиши и зарабатывай на MQL5
Пиши и зарабатывай на MQL5
  • 2025.05.13
  • Maxim Dmitrievsky
  • www.mql5.com
Наша компания всегда опирается на помощь трейдеров при создании своих новых продуктов. В целях популяризации языка MQL5 на сайте MQL5...
 
Kyle Young Sangster #:
Hola,
Estoy tratando de presentar un esquema de un artículo para su revisión. He leído el artículo aquí: https://www.mql5.com/es/articles/408. El esquema está en el editor y listo para su revisión. Hago clic en el botón "enviar para revisión". Aparece el error "La longitud del artículo de 1,5 páginas es demasiado corta".
La documentación indica que el artículo debe tener al menos 5 páginas, pero no dice nada sobre la longitud del esquema.

¿Hay alguna otra forma de enviar un esquema? ¿A qué moderador puedo enviar un mensaje privado?

Gracias de antemano por su ayuda.

Puedo ver el texto creado por la IA. El tema en sí será interesante si está escrito en lenguaje humano y para personas

Este artículo trata sobre la aplicación del Procesamiento Digital de Señales (DSP) en el trading. Identifica los principales problemas asociados al ruido del mercado y las limitaciones del análisis técnico tradicional, como los filtros de retardo. El artículo propone el DSP como herramienta para extraer información significativa de datos ruidosos, lo que promete a los operadores una visión más clara del mercado y mejores decisiones de negociación.

De interés para los operadores es el paso del análisis en el dominio del tiempo, que dificulta la identificación de ciclos y patrones repetitivos, al dominio de la frecuencia, donde las series temporales pueden descomponerse en frecuencias componentes. Comprender las formas de onda y los ciclos del mercado ayuda a distinguir las tendencias de las fluctuaciones recurrentes, lo que facilita análisis más precisos.

Además, el artículo destaca los peligros del aliasing y la distorsión, que conducen a señales falsas e indicadores inexactos, lo que aumenta el riesgo. La conclusión invita a los operadores a seguir explorando las técnicas DSP para desarrollar estrategias de negociación más eficaces. Esta aportación de teoría con aplicaciones prácticas hace que el artículo sea especialmente valioso para los operadores que buscan mejorar sus estrategias.


 
Rashid Umarov #:

Puedo ver el texto creado por la IA. El tema en sí será interesante si está escrito en lenguaje humano y para personas

Gracias por la respuesta.
Quiero asegurarme de que entiendo el proceso: ¿utilizaste IA para analizar y resumir el esquema? ¿Es correcto?

El objetivo de este proyecto es hacer que los conceptos avanzados de DSP sean comprensibles y fáciles de entender. Para ello, se escribirá en inglés sencillo, con ejemplos y analogías para comunicar los conceptos.

Gracias por su ayuda.

 
Kyle Young Sangster #:
El objetivo de este proyecto es hacer comprensibles y accesibles conceptos avanzados de DSP. Para ello, se escribirá en inglés sencillo, con ejemplos y analogías para transmitir los conceptos.

Gracias por su ayuda.

Bien, adelante, escríbalo. A ver qué le sale.

 
Quiero escribir un artículo sobre las brechas de valor justo y el comercio en las brechas de valor justo utilizando bloques de orden de interruptores y cambios en la estructura del mercado, este artículo se describen los diferentes tipos de brechas de valor justo cómo pueden ser validados y cómo ejecutar operaciones en ellos y también qué esperar en las brechas de valor justo Le agradecería si cualquier moderador aprobaría este tema para que pueda comenzar immidiately
 
Eugene Mmene cambios en la estructura del mercado. Este artículo describirá diferentes tipos de fair value gaps, cómo pueden ser validados y cómo ejecutar operaciones en ellos y también qué esperar de los fair value gaps. Agradecería que un moderador aprobara este tema para poder empezar de inmediato.
  1. Los moderadores no podemos hacerlo,
  2. Vaya a https://www.mql5.com/en/articles
    en la esquina superior derecha dice: "Nuevo artículo" o "Añadir nuevo artículo".
  3. Haga clic en él y entonces usted puede comenzar el procedimiento allí.
MQL5 Articles
MQL5 Articles
  • www.mql5.com
MQL5 Programming Articles
 
Carl Schreiber #:
  1. Los moderadores no podemos hacer eso,
  2. Vaya a https://www.mql5.com/en/articles
    en la esquina superior derecha dice: "Nuevo artículo" o "Añadir nuevo artículo".
  3. Haga clic en él y entonces usted puede comenzar el procedimiento allí.
"Le recomendamos que envíe inmediatamente el plan de artículo al moderador para que lo revise y lo apruebe".
 

Hay un comando llamado "enviar para inspección".


 
Eugene Mmene la estructura del mercado, este artículo describirá los diferentes tipos de brechas de valor justo, cómo se pueden confirmar y cómo operar en ellas, así como qué esperar en las brechas de valor justo Agradecería si algún moderador aprobara este tema para que pueda comenzar de inmediato.

Antes de escribir un artículo, haga una búsqueda en el sitio sobre este tema. Por ejemplo, artículos como este se encuentran aquí.

Esto le dará una comprensión de :

  • cómo deben redactarse los artículos
  • qué temas ya se han tratado
1234567891011
Nuevo comentario