Discusión sobre el artículo "Nuevo sistema de publicación de artículos en MQL5.community"
Hay un comando llamado "enviar para inspección".
¿Es este el botón del que hablas, lo he entendido bien?
[editar] Creo que entiendo correctamente, es sólo que su interfaz de administración es un poco diferente de la interfaz de usuario normal.
Antes de escribir un artículo, haz una búsqueda en la web sobre este tema. Por ejemplo, artículos como este se encuentran aquí.
Esto le dará una comprensión de :
Sí, es cierto.
Tengo una interfaz diferente
Estaba creando un nuevo artículo y en la documentación dice lo siguiente :
entonces mientras creaba el artículo en la parte superior me sale lo siguiente también.
He creado un plan y haga clic en enviar para su revisión. dice artículo volumen de 0,4 página es demasiado bajo y no podía enviarlo para su revisión. He añadido más información en mi plan una y otra vez, pero todavía se queja de bajo volumen de páginas. Busqué en diferentes sitios y vi que el recuento de caracteres sin espacios debe ser superior a 2000. Hice eso también pero todavía consigo el error siguiente.
¿Sólo para la revisión del Plan necesito escribir 5 páginas? Escribir 5 páginas significa casi completar mi artículo, no sólo el Plan.
¿Dónde puedo conseguir los requisitos para enviar mis planes para que el artículo sea revisado por el moderador? Creo que la información debería estar presente en este mismo artículo, ¿no?
Creo que por plan se refieren a un borrador de tu artículo, así que envía tu artículo completo para esta revisión.
He mirado tu borrador
Es sobre python y google sheets, no veo nada para traders.
Creo que con plan se refieren a un borrador de tu artículo, así que envía tu artículo completo para esta revisión.
Entendido. Gracias Eleni
Es sobre python y google sheets, no veo nada para traders.
Impresionante, voy a añadir que también. Gracias Rashid.
He enviado mi artículo, y sólo quería preguntar cuánto tiempo tarda en ser revisado / aceptado para su revisión
