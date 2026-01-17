Discusión sobre el artículo "Fundamentos de la Simulación en MetaTrader 5" - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Leer "Todos los indicadores creados por funciones de Indicadores Técnicos o IndicatorCreate()...".
Muchas gracias, ya lo tengo solucionado.
Estaba leyendo este maravilloso artículo y parece que había un error tipográfico en alguna parte.
Estoy pensando, que quería escribir 'if(hidden) Print......' en lugar de 'if(hided) Print...' para que el código se vea como a continuación
Gracias por el artículo.
Sam
¿Por qué en el artículo "Testing Basics" no hay ni una palabra acerca de por dónde empezar TODO?
Estoy hablando de probar estrategias manuales como en ForexTester - al menos sin establecer/ejecutar/modificar órdenes, pero con ticks (al menos sólo gráficos de barras) y la capacidad de mirar los indicadores y hacer gráficos "en tiempo real" con la capacidad de cambiar los marcos de tiempo.
Cuando comienzo a probar el Asesor Experto ExpertMACD ("incorporado") con una plantilla previamente guardada tester.tpl (2 ventanas de indicadores), la primera ventana superpone el indicador MACD del Asesor Experto con el indicador de la plantilla. ¿Es así como está diseñado?
No he comprobado otros Asesores Expertos. Hoy he actualizado la versión de MT.
¿Por qué en el artículo "Testing Basics" no hay ni una palabra acerca de por dónde empezar TODO?
Estoy hablando de probar estrategias manuales como en ForexTester - al menos sin establecer/ejecutar/modificar órdenes, pero con ticks (al menos sólo gráficos de barras) y la posibilidad de mirar indicadores y hacer gráficos en tiempo real con la posibilidad de cambiar los marcos de tiempo.
Porque estamos hablando de probar sistemas automatizados de trading.
La solución con indicadores en plantillas es temporal, pronto los indicadores se mostrarán automáticamente durante la visualización.
Porque estamos hablando de probar sistemas de trading automatizados.
La solución con indicadores en plantillas es temporal, pronto los indicadores se mostrarán automáticamente durante la visualización.
1. Lo he entendido, pero no está en el título del artículo, por eso pregunto.
¿Y dónde se puede leer "hablar de probar sistemas manuales"? ¿En ningún sitio? Lo siento, pero resulta algo así como "quien no es programador no es comerciante" (por no decir "no es un ser humano"). ¿Es esta la "política del partido"? ¿Será así o hay algo previsto para los simples mortales? Como para los no iniciados....
2. No lo entiendes - aparecen automáticamente, pero el indicador EA se superpone al indicador de la plantilla del probador.
Sin embargo, si se superpone temporalmente, no hay nada que discutir, por supuesto.
Моделирование времени в тестере
Durante las pruebas, la hora local TimeLocal() es siempre igual a la hora del servidor TimeTradeServer(). A su vez, la hora del servidor es siempre igual a la hora correspondiente a la hora GMT - TimeGMT(). Así, todas estas funciones producen la misma hora durante las pruebas.
Aquí dice que "hora del servidor" == TimeTradeServer() == TimeGMT() durante las pruebas. Al mismo tiempo, en el foro sobre cuentas demo MQ se decía que "hora del servidor MQ" == "hora media europea" == GMT+1.
Ejecuté el script offline en mi portátil (build 674); muestra que TimeTradeServer() == TimeGMT(). ¿Es correcto concluir que "MQ server time" == TimeGMT() y no GMT+1?
Las cosas fluyen y cambian. Tal vez una vez fue así
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
y ahora es así
TimeTradeServer() == TimeGMT()
Расчет индикаторов при тестировании
En el modo de tiempo real, los valores de los indicadores se calculan en cada tick. El probador adopta un modelo económico de cálculo de indicadores - los indicadores se vuelven a calcular sólo inmediatamente antes de que el Asesor Experto se lance para su ejecución. Esto significa que el recálculo de los valores de los indicadores se realiza antes de llamar a las funciones OnTick (), OnTrade() y OnTimer().
No importa si hay una llamada al indicador en un manejador de eventos en particular o no, todos los indicadores cuyos manejadores fueron creados por iCustom() o IndicatorCreate ( ) serán recalculados antes de llamar a la función del manejador de eventos.
Por lo tanto, cuando se prueba en el modo "Todos los ticks", el cálculo de los indicadores se realiza antes de cada llamada de OnTick(). Si se habilita un temporizador en el Asesor Experto mediante la función EventSetTimer(), los indicadores se recalcularán antes de cada llamada del manejador OnTimer().
El artículo dice que los valores de los indicadores se recalculan antes de llamar a tres funciones - manejadores de eventos. No tengo ninguna de estas funciones en mi Asesor Experto - sólo funciona con eventos personalizados. Los cálculos son realizados por los indicadores adjuntos a los gráficos de otros símbolos. Todo parece estar más o menos calculado en el probador.
Surgen las siguientes preguntas: ¿en qué momento se recalculan los indicadores colgados en otros símbolos? ¿Se calculan cada vez que se envía el evento NewTick, aunque el Asesor Experto no tenga la función OnTick()? Y si es así, ¿entonces resulta que los indicadores se recalculan con la frecuencia de ticks de otro símbolo?