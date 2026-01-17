Discusión sobre el artículo "Fundamentos de la Simulación en MetaTrader 5" - página 3
Sí.
¡Muchas gracias! ¡Qué noticia!
No tiene nada de sorprendente.
La presencia de Asesores Expertos en el gráfico no impide que se calculen los indicadores :)
Supongo que significa que el evento de llegada del tick se genera después de que se calculen los indicadores.
Es decir, primero el cálculo y luego la llamada. Pero si no procesas el evento, los indicadores seguirán calculándose.
Pero si su evento no se procesa, los indicadores se seguirán calculando.
Sí, pero en mi caso, el cálculo de los indicadores se sincronizará con la llegada de ticks a otro símbolo (el símbolo al que está vinculado el propio Asesor Experto). Esto es lo que me ha sorprendido.
la cuestión es que si estamos hablando del probador, ¿los eventos gráficos de los objetos...? ¿Hay alguno de esos ahí?
asi que el experto solo en eventos de graficos no funcionara en el tester. porque no hay eventos. y el tamaño del grafico tambien :) intenta obtener ChartGetXXX en el tester. devuelve ceros por todas partes.
la cosa es, si estamos hablando de un tester, entonces graficar eventos de objetos... ¿Hay alguno de esos?
La idea en sí en el probador funciona.
Si todo funciona, entonces ¿cuál es el problema en su código?
¿Está OnCalculation lejos para hacer una comprobación?
No hay problemas en el código. Has confirmado mi suposición de que en el caso descrito anteriormente, los indicadores se recalculan en el probador con la frecuencia de tick de otro símbolo. Esto significa que los indicadores se recalculan con una frecuencia diferente a la que generaría el tester cuando cada indicador está en su propio símbolo. Bueno, qué hay que comprobar, habrá que adaptarse. Si, por supuesto, su confirmación es correcta :)
Gran artículo, ¡gracias!
Estaba leyendo este maravilloso artículo y parece que había un error tipográfico en alguna parte.