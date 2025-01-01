DocumentazioneSezioni
ParseRule

Crea una regola Mamdani fuzzy sulla base di una linea specificata.

CMamdaniFuzzyRule*  ParseRule(
   const string  rule      // rappresentazione stringa di una regola fuzzy 
   )

Parametri

rule

[in]  Rappresentazione stringa di una regola fuzzy Mamdani.

Valore di ritorno

Regola Mamdani Fuzzy.