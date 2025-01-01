MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyFuzzy systemsMamdani systemParseRule AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules ParseRule Crea una regola Mamdani fuzzy sulla base di una linea specificata. CMamdaniFuzzyRule* ParseRule( const string rule // rappresentazione stringa di una regola fuzzy ) Parametri rule [in] Rappresentazione stringa di una regola fuzzy Mamdani. Valore di ritorno Regola Mamdani Fuzzy. OutputByName Rules