배열의 새(작은) 크기를 설정합니다.

bool  Resize(
   int  size      // 사이즈
   )

Parameters

size

[in] 배열의 새 크기.

Return Value

성공적이면 true, 크기를 0보다 작게 설정하려는 시도가 있을 경우 false.

Note

배열의 크기를 변경하면 메모리를 최적으로 사용할 수 있습니다. 정량보다 과도한 요소는 손실됩니다. 메모리 파편화를 줄이기 위해 Step(int) 메서드로 이전에 결정된 단계 또는 기본 단계인 16에 따라 배열 크기가 변경됩니다.

예제:

//--- CArrayString::Resize(int) 예제
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 배열 리사이즈
   if(!array.Resize(10))
     {
      printf("리사이즈 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }