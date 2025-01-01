|
//--- 例程 CChartObjectArrowCheck::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowDown::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowUp::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowStop::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowThumbDown::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowThumbUp::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowLeftPrice::Create
//--- 例程 CChartObjectArrowRightPrice::Create
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
//--- 例程, 用 CChartObjectArrowCheck
CChartObjectArrowCheck arrow;
//--- 设置对象参数
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))
{
//--- 箭头创建错误
printf("箭头创建: 错误 %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- 使用箭头
//--- . . .
}