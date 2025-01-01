文档部分
创建

创建 "固定代码箭头" 图形对象。

bool  Create(
   long      chart_id,     // 图表 ID
   string    name,         // 对象名称
   int       window,       // 图表窗口
   datetime  time,         // 时间
   double    price         // 价格
   )

参数

chart_id

[输入]  图表标识符 (0 – 当前窗口)。

name

[输入]  即将创建的对象的独有名称。

window

[输入]  图表窗口号码 (0 – 基准窗口)。

time

[输入]  时间坐标。

price

[输入] 价格坐标。

返回值

true 如果成功, false 如果出错。

例如:

//--- 例程 CChartObjectArrowCheck::Create    
//--- 例程 CChartObjectArrowDown::Create    
//--- 例程 CChartObjectArrowUp::Create    
//--- 例程 CChartObjectArrowStop::Create      
//--- 例程 CChartObjectArrowThumbDown::Create      
//--- 例程 CChartObjectArrowThumbUp::Create      
//--- 例程 CChartObjectArrowLeftPrice::Create    
//--- 例程 CChartObjectArrowRightPrice::Create      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>     
//---     
void OnStart()     
  {     
//--- 例程, 用 CChartObjectArrowCheck    
   CChartObjectArrowCheck arrow;     
//--- 设置对象参数    
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);     
   if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))     
     {     
      //--- 箭头创建错误    
      printf("箭头创建: 错误 %d!",GetLastError());     
      //---     
      return;     
     }        
//--- 使用箭头    
//--- . . .     
  }     