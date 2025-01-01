Create

Método virtual que crea un recurso gráfico.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt,

)

Parámetros

name

[in] Base para el nombre del recurso gráfico. El nombre del recurso se forma añadiendo una línea pseudoaleatoria.

width

[in] Anchura (tamaño en el eje X) en píxeles.

height

[in] Altura (tamaño en el eje Y) en píxeles.

clrfmt

[in] Método de procesamiento del color. Podrá leer información más detallada sobre los métodos de procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().

Valor devuelto

true en caso de éxito, de lo contrario, false.