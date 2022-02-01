On Balance Volume(OBV) 기술 지표는 거래량과 가격 변동을 연결하는 모멘텀 기술 지표입니다. Joseph Granville이 고안한 이 지표는 매우 간단합니다. 증권이 이전 종가보다 높게 마감되면 하루의 모든 거래량이 상승의 거래량으로 간주됩니다. 유가 증권이 이전 종가보다 낮게 마감되면 하루의 모든 거래량이 하락의 거래량으로 간주됩니다.

On Balance Volume 분석과 관련된 기본 가정은 OBV 변경이 가격 변경보다 먼저 발생한다는 것입니다. 이론은 상승하는 OBV에 의해 스마트 머니가 유가 증권으로 흘러 들어가는 것이 파악 될 수 있다는 것입니다. 일반 대중이 유가증권을 매수하면 증권과 On Balance 볼륨이 모두 앞서 증가할 것입니다.

유가 증권의 가격 움직임이 OBV 움직임보다 앞서면 "미확인"이 발생한 것입니다. 미확인은 강세장(OBV 없이 또는 그 이전에 증권이 상승할 때) 또는 약세장에서(증권이 On Balance Volume 기술 지표 없이 또는 그 이전에 하락할 때) 강세장에서 발생할 수 있습니다.

OBV는 각각의 새로운 최고점이 이전 최고점보다 높고 각각의 새로운 최저점이 이전 최저점보다 높을 때 상승 추세에 있는 것으로 봅니다. 마찬가지로, On Balance 거래량은 각 연속 최고점이 이전 최고점보다 낮고 각 연속 저점이 이전 최저점보다 낮을 때 하락 추세에 있는 것으로 봅니다. OBV가 횡보 하고 연속적인 고점과 저점을 만들지 않으면 의심스러운 추세입니다.

추세는 한 번 설정되면 무너질 때까지 유효합니다. On Balance Volume의 추세가 깨지게 되는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 추세가 상승 추세에서 하락 추세로, 또는 하락 추세에서 상승 추세로 바뀔 때 발생합니다.

OBV의 추세가 깨지는 두 번째 방법은 추세가 의심스러운 추세로 바뀌고 3일 이상 의심스러운 상태를 유지하는 경우입니다. 따라서 유가증권이 상승 추세에서 의심 추세로 바뀌고 상승 추세로 다시 변경되기 전에 단 이틀 동안만 의심 상태를 유지하는 경우 On Balance Volume은 항상 상승 추세에 있었던 것으로 간주됩니다.

OBV가 상승 또는 하락 추세로 변경되면 "이탈"이 발생한 것입니다. OBV 이탈은 일반적으로 가격 이탈보다 앞서기 때문에 투자자는 On Balance Volume의 상승 이탈에서 매수해야 합니다. 마찬가지로, 투자자들은 OBV가 하락 이탈할 때 공매도를 해야 합니다. 포지션은 트렌드의 변화가 있을 때까지 유지해야 합니다.

계산:

만약 오늘의 종가가 어제 종가보다 크면:

OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)



만약 오늘의 종가가 어제 종가보다 작으면:

OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)



만약 오늘의 종가가 어제의 종가와 같으면:

OBV(i) = OBV(i-1)



설명:

OBV(i) — 현재 기간에서의 지표의 값;

OBV(i) — 이전 기간에서의 지표의 값;

VOLUME (i) - 현재 바의 볼륨.

OBV에 대한 전체 설명은 기술적 분석: On Balance Volume에서 찾아볼 수 있습니다