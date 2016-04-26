O Indicador Técnico On Balance Volume (OBV) é um indicador técnico dinâmico que relaciona o volume às alterações do preço. O indicador, desenvolvido por Joseph Granville, é bastante simples. Quando o ativo fecha acima do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume de alta. Quando o ativo fecha abaixo do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume de baixa.

O pressuposto básico, a respeito da análise do On Balance Volume, é que as mudanças OBV precedem mudanças de preços. A teoria é que o dinheiro "fácil" pode ser visto fluindo seguramente por um OBV crescente. É quando o público então se move para a segurança, tanto o ativo como o On Balance Volume ganharão um impulso.

Se o movimento do preço do ativo precede o movimento OBV, uma "não-confirmação" ocorreu. Não-confirmações podem ocorrer nos topos do mercado de alta (quando o ativo aumenta sem, ou antes, do OBV) ou nos fundos do mercado de baixa (quando o ativo diminuí sem, ou antes, do Indicador Técnico On Balance Volume).

O OBV está na tendência crescente quando cada nova extremidade é mais elevada do que a extremidade anterior e cada novo canal é superior do que o canal anterior. Da mesma forma, o On Balance Volume está numa tendência descendente quando cada extremidade sucessiva é menor do que a extremidade anterior e cada canal sucessiva é inferior do que o canal anterior. Quando o OBV está se movendo para os lados e não está fazendo altas e baixas sucessivas, ele está em tendência duvidosa.

Uma vez que a tendência é estabelecida, ele permanece forte até que seja quebrado. Há duas maneiras em que a tendência On Balance Volume pode ser quebrada. A primeira ocorre quando a tendência muda de uma tendência crescente para uma tendência decrescente, ou de uma tendência decrescente para uma tendência crescente.

A segunda maneira que a tendência OBV pode ser quebrada é se a tendência altera para uma duvidosa e continua em dúvida por mais de três dias. Assim, se as alterações do ativo de uma tendência crescente para uma tendência duvidosa permanece em dúvida, por apenas dois dias antes de retornar a tendência crescente, On Balance Volume é considerado como sendo sempre uma tendência ascendente.

Quando o OBV muda para uma tendência ascendente ou descendente, a "fuga" ocorreu. Os rompimentos do OBV normalmente precedem fugas de preços, os investidores devem comprar em rompimentos de alta no On Balance Volume. Da mesma forma, os investidores devem vender quando o OBV faz um rompimento de baixa. Posições devem ser mantidas até que a tendência mude.

Cálculo

Se o fechamento de hoje é maior do que o fechamento de ontem então:

OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)



Se o fechamento de hoje é menor do que o fechamento de ontem então:

OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)



Se o fechamento de hoje é igual ao fechamento de ontem então:

OBV(i) = OBV(i-1)



onde:

OBV(i) — é o valor do indicador do período atual;

OBV(i-1) — é o valor do indicador do período precedente;

VOLUME(i) — é o volume da barra atual.

Descrição completa do OBV está disponível na Análise Técnica: On Balance Volume