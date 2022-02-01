누적/분배(Accumulation/Distribution) 지표는 가격과 볼륨의 변화에 따라 결정됩니다. 거래량은 가격 변동 시 가중 계수로 작용합니다. 계수(거래량)가 높을수록 (이 기간 동안) 가격 변동의 기여도가 지표의 가치에 더 많이 영향을 미칩니다.

누적/분배, A/D

사실, 이 지표는 더 일반적으로 사용되는 On Balance Volume 지표의 변형입니다. 둘 다 각각의 볼륨을 측정하여 가격 변동을 확인하는 데 사용됩니다.

누적/분배 지표가 커지면 특정 유가 증권의 누적(매수)을 의미하는데, 이는 볼륨의 압도적인 비중이 가격의 상승 추세와 관련이 있기 때문입니다. 지표가 하락하면 유가 증권의 분배(매도)를 의미하는데, 대부분의 매도는 가격이 하락하는 과정에서 발생하기 때문입니다.

누적/분배 지표와 유가 증권 가격 간의 다이버전스는 향후 가격의 변동이 있을 것을 나타냅니다. 일반적으로 이러한 다이버전스의 경우 가격은 지표가 움직이는 방향으로 움직인다고 볼 수 있습니다. 따라서 지표가 상승하고 유가 증권의 가격이 하락하면 가격의 반전이 예상됩니다.

계산:

일일 거래량의 일정 비율은 지표의 현재 누적 가치에 더해지거나 빼집니다. 종가가 당일 최고가에 가까울수록 추가 주식이 높아집니다. 종가가 당일 최저 가격에 가까울수록 차감되는 주식이 커집니다. 종가가 당일의 최대값과 최소값 사이에 있는 경우 지표 값은 변경되지 않습니다.



A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)



설명:

A/D(i) - 현재 바의 누적/분배 지표의 값;

CLOSE(i) - 현재 바의 종가;

LOW(i) — 현재바의 최저가;

HIGH(i) — 현재바의 최고가;

VOLUME(i) — 볼륨(거래량);

A/D(i-1) - 이전 바의 누적/분배 지표의 값.







기술적 지표 설명

누적/분배에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 누적/분배에서 찾아볼 수 있습니다