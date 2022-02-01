당사 팬 페이지에 가입하십시오
상품 채널 지수, CCI - MetaTrader 4용 지표
상품 채널 지수(CCI)는 평균 통계 가격에서 상품 가격의 편차를 측정합니다.
지수의 값이 높으면 평균에 비해 가격이 상당히 높다는 것을 나타내고, 값이 낮으면 가격이 너무 낮다는 것을 나타냅니다.
상품 채널 지수는 그 이름에도 불구하고 상품 뿐만 아니라 모든 금융 상품에 적용할 수 있습니다.
상품 채널 지수를 사용하는 두 가지 기본적인 테크닉이 있습니다.
- 다이버전스 찾기
가격이 새로운 최대값에 도달하면 다이버전스가 나타나고 상품 채널 지수는 이전 최대값 이상으로 성장할 수 없습니다. 이러한 고전적인 다이버전스에는 일반적으로 가격 조정이 뒤따릅니다.
- 과매수/과매도의 지표로서의 역할
상품 채널 지수는 일반적으로 ±100의 범위에서 변합니다. +100 이상의 값은 과매수 상태(및 수정 가능성)에 대해 알려주고 100 미만의 값은 과매도 상태(및 가격 상승 가능성)를 나타냅니다.
계산:
중심 가격(Typical Price)을 찾으려면. 각 바의 고가, 저가 및 종가를 추가한 다음 결과를 3으로 나누어야 합니다.
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
n-기간을 계산하려면 중심가격의 단순 이동 평균을 계산합니다:
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
Typical price에서 수신된 SMA(TP, N)를 빼려면.
D = TP — SMA(TP, N)
절대 D 값의 n-기간의 단순 이동 평균을 계산하려면.
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
산출된 SMA(D, N)에 0,015를 곱하려면:
M = SMA(D, N) * 0,015
M을 D로 나누려면
CCI = M/D
설명:
- SMA — SMA - 단순 이동 평균;
- N - 계산에 사용된 기간 수.
기술적 지표 설명
CCI에 대한 전체 설명은기술적 분석: Commodity Channel Index에서 찾아 볼 수 있습니다
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7769
