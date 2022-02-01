상품 채널 지수(CCI)는 평균 통계 가격에서 상품 가격의 편차를 측정합니다.

지수의 값이 높으면 평균에 비해 가격이 상당히 높다는 것을 나타내고, 값이 낮으면 가격이 너무 낮다는 것을 나타냅니다.

상품 채널 지수는 그 이름에도 불구하고 상품 뿐만 아니라 모든 금융 상품에 적용할 수 있습니다.

상품 채널 지수를 사용하는 두 가지 기본적인 테크닉이 있습니다.



다이버전스 찾기

가격이 새로운 최대값에 도달하면 다이버전스가 나타나고 상품 채널 지수는 이전 최대값 이상으로 성장할 수 없습니다. 이러한 고전적인 다이버전스에는 일반적으로 가격 조정이 뒤따릅니다.

과매수/과매도의 지표로서의 역할

상품 채널 지수는 일반적으로 ±100의 범위에서 변합니다. +100 이상의 값은 과매수 상태(및 수정 가능성)에 대해 알려주고 100 미만의 값은 과매도 상태(및 가격 상승 가능성)를 나타냅니다.



계산:

중심 가격(Typical Price)을 찾으려면. 각 바의 고가, 저가 및 종가를 추가한 다음 결과를 3으로 나누어야 합니다.



TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

n-기간을 계산하려면 중심가격의 단순 이동 평균을 계산합니다:



SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

Typical price에서 수신된 SMA(TP, N)를 빼려면.



D = TP — SMA(TP, N)

절대 D 값의 n-기간의 단순 이동 평균을 계산하려면.



SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

산출된 SMA(D, N)에 0,015를 곱하려면:



M = SMA(D, N) * 0,015

M을 D로 나누려면



CCI = M/D



설명:



SMA — SMA - 단순 이동 평균;

N - 계산에 사용된 기간 수.

