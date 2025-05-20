코드베이스섹션
지표

거래 세션 표시기 - MetaTrader 4용 지표

Igor Kim | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시됨:
아시아, 유럽, 미국 등 세 가지 거래 세션의 시작과 끝을 표시합니다. 세션은 배경 직사각형으로 표시됩니다. 직사각형의 길이는 트레이딩 세션 기간에 해당하고 높이는 트레이딩 범위에 해당합니다.

트레이딩 세션 표시기


