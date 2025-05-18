지정가 주문을 설정하려면 다음을 수행해야 합니다:

1) 이 매뉴얼을 숙지합니다 =)

2) 기본값을 설정합니다! (//+----------------------------------------------+ 줄로 시작하고 끝나는 설명 아래에 위치)

3) 외부 전문가 자문 가져오기 허용 메뉴 "서비스" -> "설정" -> "전문가 자문" -> "외부 전문가 자문 가져오기 허용" (주문 설정 시 발생할 수 있는 오류를 설명하는 데 필요).

4) 첨부 위치가 향후 시초가(OpenPrice)라는 점을 고려하여 스크립트를 차트로 드래그합니다. 설치 과정에서 변경할 수 있지만 작업을 단순화하기 위해 스크립트를 원하는 수준으로 즉시 드래그하는 것이 좋습니다.

5) 모든 라인을 필요한 레벨로 이동합니다:

- Open_Price_Line(기본적으로 흰색) - 시가(MUST 라인)

- Stop_Loss_Line (빨간색) - 스톱로스 레벨 (필수).

- 테이크프로핏_라인(녹색) - 테이크프로핏 레벨(선택 사항)

- 만료_라인(노란색) - 만료 시간(선택 사항) (선택적 라인은 삭제 가능)

- "````" - 포지션 크기. 필요한 값(0.1~10랏)으로 설정해야 합니다.

Open_Price 및 Stop_Loss 라인의 위치에 따라 주문 유형이 선택됩니다:

Open_가격 > 입찰 및 Open_가격 > 손절가 - 매수스톱 주문,

Open_가격 > 입찰 및 Open_가격 < 손절가 - 매도제한 주문,

Open_Price < 매도호가와 오픈_가격 > Stop_Loss - BUYLIMIT 주문,

Open_가격 < 매도호가 및 Open_가격 < 손절가 - 매도스탑 주문.

6) 모든 준비가 완료되면 "확인" 버튼을 누릅니다.



언제든지 스크립트를 중지하려면 "취소" 버튼을 사용할 수 있습니다.

스크립트 변형(SendPendingOrderMiniLots)을 사용하면 0.01부터 랏으로 주문을 설정할 수 있습니다.









