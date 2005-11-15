CodeBaseРазделы
SendPendingOrder - скрипт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Для установки отложенного ордера необходимо:
1) Ознакомиться с данным руководством =)
2) !Установить значения по умолчанию! (находятся под описанием, начинаются и заканчиваются строкой //+----------------------------------------------+ )
3) Разрешить импорт внешних экспертов. Меню "Сервис" -> "Настройки" -> "Советники" -> "Разрешить импортирование внешних экспертов" (необходимо для описания ошибки, которая может возникнуть при установке ордера)
4) Перетащить скрипт на график. При этом учитывать, что место прикрепления - это будущая цена открытия (OpenPrice). В процессе установки её можно будет менять, но для упрощения работы рекомендую перетаскивать скрипт сразу на нужный уровень.
5) Переместить все линии на необходимые уровни:
- Open_Price_Line (по умолчанию - белая) - цена открытия (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ линия)
- Stop_Loss_Line (красная) - уровень Стоп Лосс (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ)
- Take_Profit_Line (зелёная) - уровень Тейк Профит (необязательная)
- Expiration_Line (жёлтая) - время истечения (необязательная) (необязательные линии можно удалять)
- "````" - размер позиции. Необходимо установить напротив нужного значения (от 0,1 до 10 лотов)
В зависимости от расположения линий Open_Price и Stop_Loss выбирается тип ордера:
Open_Price > Bid и Open_Price > Stop_Loss - BUYSTOP-ордер,
Open_Price > Bid и Open_Price < Stop_Loss - SELLLIMIT-ордер,
Open_Price < Ask и Open_Price > Stop_Loss - BUYLIMIT-ордер,
Open_Price < Ask и Open_Price < Stop_Loss - SELLSTOP-ордер.
6) Когда всё будет готово, нажать кнопку "ОК".

Для прекращения работы скрипта в любой момент можно воспользоваться кнопкой "Отмена".

Вариант скрипта (SendPendingOrderMiniLots) позволяет устанавливать ордера с лотом от 0.01.



