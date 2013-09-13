加入我们粉丝页
抛物线转向技术指标用来分析市场的趋势。此指标建立在价格图表上。这个指标和移动平均类似，不同点仅在于抛物线转向指标加速度更快，并且会根据价格改变其位置。牛市（上升趋势）中指标在价格下方，熊市（下降趋势）中，它在价格上方。
如果价格穿越抛物线，指标转向，则它后续的值将坐落在价格的另一边。当这样的指标转向发生时，前一周期的最大和最小价格将作为新的起点。当指标转向时，它给出了趋势结束（修正或平稳）的信号，或者趋势转向。
抛物线指标是一个出色的出场指标。做多的头寸需要在价格下跌到SAR下方时平仓，空头头寸需要再价格上升至SAR上方时平仓。这意味着你需要追踪抛物线指标的运动，只持有和它运动方向一致的头寸。这个指标通常用来作为追踪止损线。
如果建立了多头头寸（例如，价格在SAR线上方），抛物线指标会上升，无论价格往哪个方向运动。抛物线运动的长度取决于价格运动的范围。
抛物线转向指标
计算：
对于多头头寸：
SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))
对于空头头寸：
SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))
其中：
- SAR (i - 1) - 前一个柱形的SAR值；
- ACCELERATION - 加速因子；
- HIGH (i - 1) - 前一周期的最高价；
- LOW (i - 1) - 前一周期的最低价。
如果当前柱形的价格高于牛市的前值，指标值增长，反之亦然。加速因子（ACCELERATION）会同时翻倍，这将使得抛物线和价格走到一起。换句话说，价格增长或下跌越快，指标值越接近价格。
