Dominando el XAUUSD diario: Qué observan los traders inteligentes hoy, 29 de diciembre de 2025

Si no puedes gestionar el riesgo, no deberías estar en el mercado.

Con el fin de 2025, ¿cómo podemos sacar el máximo provecho del mercado del oro? Hoy analizaremos qué comunica realmente el gráfico: dónde están activos los compradores y vendedores, qué niveles son los más importantes y cómo cambia el impulso en tiempo real.

📊 Análisis Técnico XAU/USD – 29 de diciembre de 2025 El oro consolida a final de año mientras la liquidez disminuye y la estructura se estrecha



De cara al 29 de diciembre de 2025, XAU/USD (Oro) mantiene una estructura técnica generalmente constructiva, aunque continúa moviéndose dentro de un rango estrecho, típico de las últimas sesiones de negociación del año. Con una participación institucional limitada y una liquidez reducida, la acción del precio se vuelve más lenta, cautelosa y altamente sensible a los niveles técnicos clave.

En lugar de buscar una expansión agresiva de la volatilidad, el mercado parece centrado en preservar la estructura de cara al inicio del nuevo año.





📈 Estructura de Mercado y Contexto de Tendencia

🔹 Sesgo de fondo: alcista, pero en pausa

En el gráfico diario, el oro continúa cotizando por encima de sus principales medias móviles, manteniendo una estructura alcista definida por máximos y mínimos crecientes. No se observan rupturas estructurales, lo que indica que la debilidad reciente es correctiva y no el inicio de un cambio de tendencia.

Sin embargo, las velas diarias superpuestas y la limitada expansión del rango reflejan una pausa temporal del momentum, coherente con las condiciones de finales de diciembre.

➡️ Tendencia principal: Alcista

➡️ Fase actual: Consolidación / equilibrio de fin de año

📌 Niveles Técnicos Clave

🟢 Zonas de Soporte

4.340 – 4.320: Zona de demanda inmediata y equilibrio de corto plazo

4.280: Soporte estructural y nivel de continuación de tendencia

4.200: Soporte de marco temporal superior y zona de invalidación alcista

Mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles, la estructura alcista de fondo permanece intacta.

🔴 Zonas de Resistencia

4.380: Resistencia de corto plazo y techo del rango

4.420: Resistencia técnica y psicológica

4.480: Objetivo potencial de extensión si regresa el momentum

Estas zonas representan áreas donde previamente apareció presión vendedora.

📊 Lectura de Indicadores Técnicos

🔹 Medias Móviles

El precio continúa respetando las medias móviles de 50, 100 y 200 días, reforzando la idea de que los retrocesos siguen siendo controlados y correctivos.

🔹 RSI (Relative Strength Index)

El RSI se mantiene por encima de la línea media, reflejando un momentum neutral-alcista, a pesar de la contracción de la volatilidad.

🔹 MACD

El MACD permanece positivo pero plano, confirmando una compresión del momentum más que un cambio de tendencia.

🧠 Price Action y Condiciones de Liquidez

La acción reciente del precio se caracteriza por:

cuerpos de vela más pequeños

escaso seguimiento direccional

frecuentes reversiones intradía

Estos rasgos son típicos de un entorno de baja liquidez, lo que incrementa el riesgo de falsas rupturas. Los compradores siguen defendiendo las caídas cerca de los soportes, mientras que los vendedores limitan los avances en las zonas de resistencia, manteniendo al mercado en equilibrio.

En este tipo de contexto, la confirmación es más importante que la anticipación.

🔍 Escenarios Técnicos para el 29 de diciembre de 2025

📈 Escenario de Continuación Alcista

Disparador: Cierre diario por encima de 4.380

Objetivos: 4.420 → 4.480

Lectura: Renovado interés comprador y posicionamiento temprano para el nuevo año

📉 Escenario de Retroceso Más Profundo

Disparador: Ruptura sostenida por debajo de 4.280

Objetivos: 4.200 → 4.120

Lectura: Corrección impulsada por la liquidez dentro de una estructura alcista más amplia

🏁 Perspectiva para el 29 de diciembre de 2025

Para el 29 de diciembre de 2025, XAU/USD sigue siendo estructuralmente alcista, pero el entorno de mercado favorece claramente la paciencia, la reducción del tamaño de posición y una gestión estricta del riesgo. Con volatilidad comprimida y participación limitada, los traders deberían centrarse en reacciones claras del precio en niveles técnicos clave, en lugar de forzar operaciones.

👉 Una ruptura confirmada del rango actual probablemente marcará el tono del movimiento del oro a comienzos de enero, cuando regresen la liquidez y la convicción direccional.

Hasta entonces, la disciplina y la ejecución precisa siguen siendo esenciales.







