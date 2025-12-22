Determinación del rendimiento de los indicadores de tendencia con la ayuda de la estrategia "Siempre en posición"

La esencia del problema



Existe una gran cantidad de indicadores de tendencia, pero lamentablemente, la mayoría son solo imágenes bonitas. Estos indicadores no pueden brindar al operador una ventaja estadística sobre el mercado; al contrario, añadirán caos y pérdidas a sus operaciones.





¿Qué hay que hacer?



Un buen enfoque sería eliminar todos los indicadores inútiles de su arsenal y conservar solo los que realmente funcionan. Sus operaciones serán más precisas y la varianza esperada del saldo de su cuenta se reducirá significativamente.

En pocas palabras: podrá operar mejor y con menos riesgos para su billetera.

Su cuenta crecerá de forma más constante;

Será menos probable que experimentes subidas o bajadas bruscas de tu saldo;

Le resultará más fácil predecir cuánto dinero habrá en su cuenta en un futuro próximo.



Cómo hacerlo

La forma más simple, pero más efectiva, de probar los indicadores de tendencia es la estrategia "Siempre en posición": cuando la tendencia del indicador cambia, cerramos la posición e inmediatamente abrimos la opuesta.

Así se ve el indicador AceTrend en un gráfico.



Simplemente pruebe el indicador con al menos 10 años de historial. Observe la tabla de prueba y pregúntese: ¿Realmente quiero participar en esto?



Prueba del indicador AceTrend en el par de divisas GBPUSD durante el período 2008-2026.

¿No pinta muy bien? Y aun así es un muy buen resultado. Pon a prueba tus indicadores con esta sencilla estrategia...



También existen conceptos más avanzados para probar indicadores de tendencia. Por ejemplo, utilizo la calificación RBTI de los mejores indicadores de tendencia.

📊 Resumen: De las "imágenes bonitas" al trading sistemático

En lugar de buscar un indicador atractivo que muestre buenas entradas ayer y anteayer, realiza pruebas durante un período más largo. ¡Esto te ahorrará mucho estrés, dinero y tiempo!



