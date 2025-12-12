0
Actualmente sigo de cerca mi sistema GoldBaron. Analizo las debilidades e identifico los conceptos que funcionan. Puedes ver todas las operaciones en tiempo real aquí.
El subsistema número "S5" parece extraño. El take profit es 10 veces mayor que el stop loss. Debido a que el stop loss es muy bajo, el número de operaciones ganadoras es insignificante.
La toma de ganancias solo se logrará con un movimiento fuerte, explosivo y sin retrocesos. Un stop dinámico sensible ayuda un poco. Creo que la operación de la captura de pantalla está condenada a perder el control.
No quiero pagar spreads adicionales ni aumentar la varianza con sistemas inútiles. Pero al combinarlo con otros sistemas, "S5" ofrece una buena cobertura para todo el clúster.
Por ahora, he decidido esperar. Seguiré viendo...