Análisis de la cuenta real. Subsistemas cuestionables en la estrategia "GoldBaron"





El subsistema número "S5" parece extraño. El take profit es 10 veces mayor que el stop loss. Debido a que el stop loss es muy bajo, el número de operaciones ganadoras es insignificante.



La toma de ganancias solo se logrará con un movimiento fuerte, explosivo y sin retrocesos. Un stop dinámico sensible ayuda un poco. Creo que la operación de la captura de pantalla está condenada a perder el control.



No quiero pagar spreads adicionales ni aumentar la varianza con sistemas inútiles. Pero al combinarlo con otros sistemas, "S5" ofrece una buena cobertura para todo el clúster.