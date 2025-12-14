Panel de Comercio - gestor de riesgos

¿Cómo configurar un gestor de riesgos en Trade Panel?

Vaya al panel de gestión de riesgos. Seleccione el parámetro de la cuenta que desea supervisar y abra su configuración:

Seleccione la casilla de verificación para la acción que se realizará cuando se active la condición:

Mostrar un mensaje en el gráfico. Enviar una notificación al terminal móvil (smartphone). Enviar un mensaje por correo electrónico. Cerrar todas las posiciones en la cuenta de trading. Eliminar todas las órdenes pendientes en la cuenta de trading. Bloquear todas las posiciones en la cuenta de trading (abrir posiciones opuestas adicionales que igualarán los volúmenes de las posiciones de venta y compra). Cerrar el terminal y evitar que se abra hasta la próxima fecha. Ejecutar todas las acciones habilitadas y deshabilitar las condiciones (aplicar la acción solo una vez).

Salga de la configuración, ingrese el valor deseado en el campo y habilite la condición que TradePanel rastreará.

Por ejemplo, seleccionamos las condiciones de activación "Pérdida máxima diaria: $200". Para esta condición, seleccionamos enviar una notificación a un teléfono y cerrar todas las órdenes y posiciones.

Según esta configuración, TradePanel registrará sus pérdidas diarias. Una vez que esta cantidad alcance los -$200, TradePanel le enviará una notificación a su teléfono y cerrará todas las órdenes y posiciones actuales. Todas las órdenes y posiciones posteriores abiertas hasta el final del día también se cerrarán.

Pero aquí hay un problema: nadie puede impedirle desactivar esta función y continuar operando en el mercado.

Este problema se puede resolver, por ejemplo, de la siguiente manera:

Instale TradePanel en su VPS y configúrelo con los ajustes mencionados anteriormente. Luego, cierre sesión en el VPS y asegúrese de no tener acceso a él (por ejemplo, pídale a una persona de confianza que cambie la contraseña del VPS y no la comparta con usted).

Ahora, una vez que sus pérdidas diarias alcancen los -$200, todas las operaciones del resto del día serán inútiles, ya que todas las órdenes posteriores que abra serán cerradas inmediatamente por TradePanel. No podrá desactivar TradePanel, ya que no tendrá acceso al VPS.

Si usted es un inversor, puede ejercer el mismo control similar sobre sus traders, a quienes ha confiado la gestión de sus fondos.

Existe otra solución a este problema: activa la función "Cerrar terminal hasta la próxima fecha". Esta opción te enviará una notificación a tu teléfono cuando tu pérdida alcance los -$200, cerrando todas las órdenes y posiciones actuales y la terminal. No podrás abrir la terminal hasta la próxima fecha, ya que TradePanel la cerrará inmediatamente cada vez que la inicies.