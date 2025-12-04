Panel de Comercio: stop-loss y take-profit virtuales

Stop Loss y Take Profit Virtuales: ¿Cómo Ocultar tus Stop Loss y Take Profit a tu Bróker?

Los Stop Loss y Take Profit Virtuales son niveles de precio asociados a una orden (posición). Cuando el precio alcanza estos niveles, la posición se cierra. Los Stop Loss virtuales cumplen la misma función que los Stops Regulares: permiten bloquear pérdidas y ganancias.

¿Para qué sirven los Stop Loss y Take Profit Virtuales?

El único propósito de los Stop Loss y Take Profit Virtuales es ocultarlos a tu Bróker. Este no puede ver los Stop Loss ni Take Profit Virtuales y, por lo tanto, no puede activarlos manipulando el precio.

¿Por qué mi Bróker no puede ver mis Stop Loss ni Take Profit Virtuales?

Los Stop Loss y Take Profit (llamémoslos Stop Loss y Take Profit Reales) se almacenan en el servidor de trading del Bróker y son ejecutados por este. Por lo tanto, el Bróker conoce la ubicación de los Stop Loss y Take Profit. Los Stop Loss y Take Profit Virtuales se almacenan en TradePanel y son ejecutados por TradePanel. TradePanel monitoriza automáticamente el precio actual y, si este alcanza el stop loss y el take profit virtuales, cerrará la posición automáticamente.

¿Cómo abro una orden o posición con un stop loss y un take profit virtuales?

1️⃣ Marque la casilla "Stop loss y take profit virtuales".

2️⃣ Abra una orden o posición.

¿Cómo edito los stop loss y los take profit virtuales?

1️⃣ Use las líneas de stop loss y take profit virtuales:

✅ Arrastre la línea para cambiar el precio del stop loss o el take profit virtuales.

✅ Elimine la línea para eliminar el stop loss o el take profit virtuales.

2️⃣ O utilice el Panel de Gestión de Órdenes:

¿Cómo establezco un stop loss y un take profit virtuales para todas las posiciones al mismo nivel de precio?

1️⃣ Marque la casilla "Virtual SL and TP".

2️⃣ Haz clic en el botón "Sell SL TP", "Buy SL TP" o "All SL TP" (según el tipo de posición a la que quieras aplicar esta función).

3️⃣ Arrastra el marcador que aparece en el gráfico hasta el precio deseado.

4️⃣ Haz clic en el botón "Editar".

✅ Para eliminar el Stop Loss y el Take Profit virtuales de todas las posiciones, haz clic en el botón "All SL TP = 0".

¿Cómo establezco un Stop Loss virtual en el punto de equilibrio para cada posición?

1️⃣ Marca la casilla "Virtual SL and TP".

2️⃣ Introduce la distancia entre el precio de apertura de la posición y el precio al que se establecerá el Stop Loss virtual, o déjalo en 0.

3️⃣ Haz clic en el botón "Breakeven".