Panel de Comercio - Cómo abrir una orden con un volumen superior al volumen máximo establecido por el bróker

¿Cómo abrir operaciones si su volumen de trabajo por operación excede el volumen máximo establecido por su bróker?

La única forma de solucionar este problema es dividir el volumen en varias operaciones. TradePanel permite hacerlo automáticamente con un solo clic. TradePanel calculará el volumen de la operación y, si supera el máximo permitido, lo dividirá en varias operaciones.

Vaya a la sección "Cuadrícula de órdenes" y seleccione:

1️⃣ Type - Duplicate,

2️⃣ Number - Volume/Max Volume,

3️⃣ Take Profit - "Master TP price" o cualquier otra opción que te convenga,

4️⃣ Stop Loss - "Master SL price" o cualquier otra opción que te convenga.

✅ ¡Listo! Si el volumen calculado supera el máximo permitido, TradePanel distribuirá el excedente entre varias operaciones.

Por ejemplo, el volumen máximo permitido por el broker es de 500 lotes, el volumen calculado es de 668,09 lotes.

Haga clic en el botón Abrir venta y TradePanel abrirá dos posiciones:

✅ con un volumen de 500 lotes (volumen máximo permitido)

✅ con un volumen de 168,09 (volumen restante)