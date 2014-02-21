Un Gestor de Órdenes Virtuales para rastrear órdenes dentro del entorno centrado en posiciones de MetaTrader 5





1. Introducción

Se podría decir que el mayor cambio en la transición de MetaTrader 4 a MetaTrader 5 es la gestión de operaciones de trading abiertas como posiciones. En cualquier momento solo puede haber una posición para cada símbolo, y el tamaño de esta posición se ajusta hacia arriba y hacia abajo cada vez que el broker procesa las órdenes temporales. Esto coincide con la regla NFA 2-43(b) FIFO introducida en Estados Unidos, y también se adapta al modo de trading de muchas otras entidades como mercancías o contratos por diferencia (CFDs).

Un ejemplo claro de esta diferencia se da cuando dos EAs (Asesores Expertos, por sus siglas en inglés) ejecutándose contra el mismo símbolo envían órdenes en direcciones opuestas. Esta puede ser una situación frecuente con dos EAs trabajando en intervalos diferentes, tales como un especulador o un seguidor de tendencias. En MetaTrader 4, la lista de comercio abierto mostraría órdenes abiertas de compra y venta con un margen de cero. En MetaTrader 5, no habría posición abierta alguna.

Observando el código del EA, podemos ver que funciones como OpenOrders(), comúnmente usada en MQL4, o una variante similar, no funcionarán de la forma en que se espera al trasladarlas a MQL5.

int OpenOrders() { int nOpenOrders= 0 ; for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if (OrderMagicNumber()==magic) if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) if (OrderSymbol()== Symbol ()) nOpenOrders++; } return (nOpenOrders); }

De modo que el entorno centrado en posiciones MetaTrader 5 es todo un reto para los programadores acostumbrados al enfoque de procesamiento de órdenes usado en MetaTrader 4. Lo que antes eran funciones de gestión de órdenes sencillas en MetaTrader 4, ahora son operaciones más complejas en MetaTrader 5, cuando órdenes múltiples se pueden unir en una sola posición, tal como los múltiples EAs trabajando con un símbolo, u órdenes múltiples de un EA a un símbolo.





2. Formas de trabajar con posiciones en MetaTrader 5



Hay varias formas de gestionar este entorno centrado en posiciones en MetaTrader 5, dependiendo de la complejidad de las estrategias de trading.

Primero, tenga en cuenta que la gestión de MetaTrader 5 de las órdenes pendientes es parecida a la de MetaTrader 4, de modo que solo el código de MQL5 escrito para las órdenes pendientes podría traspasarse de forma relativamente fácil del código MQL4.

2.1 EA directo; un EA por símbolo, por cuenta El enfoque más sencillo es limitar el trading a una cuenta para un EA directo por símbolo. “EA directo” significa, en este caso, un EA que solo envía una orden cada vez: un método común pero que excluye estrategias tales como la piramidal y el trading en cuadrícula. Los EAs directos se pueden escribir en MQL5 de forma similar a MQL4, quizás usando la envoltura de la biblioteca CTrade facilitada en include\trade\trade.mqh. 2.2 EA complejo; un EA por símbolo, por cuenta En el caso de EAs complejos, tales como aquellos que tienen una estrategia de trading piramidal o de cuadrícula que pueden requerir más de una orden abierta por símbolo, es posible que lo único que necesitemos para gestionar la estrategia sea añadir al EA un código de rastreo de orden relativamente sencillo. Esto solo será posible si el EA nunca comparte posiciones con otro EA funcionando con el mismo símbolo. 2.3 Más de un EA para cualquier tipo por símbolo, por cuenta Esta posibilidad presenta los requisitos de trading y codificación más complejos, y es la razón para el desarrollo de la biblioteca del Gestor de Órdenes Virtuales (Virtual Order Manager, o VOM). Esta biblioteca tiene por objetivo simplificar en gran medida el desarrollo de un código de EA robusto que sea perfectamente funcional con otros EAs.

El resto de este artículo describe la biblioteca de Gestión de Órdenes Virtuales en detalle.





3. Diseñar objetivos, beneficios y desventajas del Gestor de Órdenes Virtuales (VOM, por sus siglas en inglés)



El VOM tiene cuatro objetivos principales:

Sociabilidad: el comportamiento de los EAs escritos correctamente usando las funciones de trading del VOM se aislará del resto de actividades del EA. Robustez: gestión elegante de eventos no ordinarios tales como errores, rupturas en la comunicación entre cliente y servidor, y órdenes incompletas. Facilidad de uso: provisión de funciones de trading sencillas y bien documentadas. Capacidad de uso en el Probador de Estrategias

Estos objetivos se implementan del siguiente modo:

Uso de órdenes abiertas virtuales, órdenes pendientes, stoplosses y takeprofits. “Virtual” en este contexto significa que su estado se mantiene en el terminal del cliente independientemente de las posiciones en el servidor. Estas órdenes tienen líneas horizontales dibujadas en el terminal de forma parecida a las posiciones.

“Virtual” en este contexto significa que su estado se mantiene en el terminal del cliente independientemente de las posiciones en el servidor. Estas órdenes tienen líneas horizontales dibujadas en el terminal de forma parecida a las posiciones. Se mantiene un stop basado en el servidor a distancia del stop virtual como protección ante desastres en caso de que falle el PC o la conexión a internet.

El VOM permite a un programador de un EA de MQL5 EA:

Codificar EAs “centrados en órdenes”, es decir, parecidos al enfoque del MetaTrader 4

Implementar lo que muchos en la comunidad de Metatrader llaman “hedge trading” (“trading evasivo”) o operaciones de trading simultáneas en las direcciones opuestas de un mismo símbolo

Codificar otras estrategias de trading avanzadas de forma relativamente fácil, como el trading de cuadrícula, piramidal y enfoques de gestión financiera

Enviar stops y órdenes pendientes más estrictas que el nivel de stop mínimo

También debemos apuntar que un efecto secundario del VOM es que los stoplosses, takeprofits y órdenes pendientes virtuales tiene de forma inherente un comportamiento "sigiloso" (“stealth”), es decir, no pueden ser vistos por el servidor de broker. Ocultar los niveles de stoploss es algo que muchos consideran necesario para poder salir "a la caza" de stops.

El VOM también tiene desventajas. La cantidad de riesgo de capital aumenta a causa de la posibilidad de depender del servidor protector más lejano durante un fallo duradero del PC o de la conexión de internet. Asimismo, el deslizamiento al dar con una orden pendiente, stoploss o takeprofit podría ser mucho más alto que en su equivalente basado en el servidor durante tiempos de alta volatilidad, tales como eventos y noticias. El impacto de estas desventajas se puede minimizar si los EAs del VOM se ejecutan desde un ordenador virtual de alta seguridad con un ping de corta duración al servidor de broker.





4. El VOM en la práctica: un EA sencillo



Antes de seguir, es el momento de demostrar cómo se puede escribir un EA de VOM. Escribiremos un EA "cross MA" sencillo, empezando con la plantilla del EA facilitada en el paquete de distribución. Utilizaremos la Media Móvil Fractal, que tiene el potencial de reducir operaciones de trading innecesarias en mercados apartados, un problema notorio con estrategias de cross MA. Debemos destacar que este EA se ha facilitado como ejemplo sencillo, y no se recomienda para operaciones de trading reales: aunque la simulación resulta rentable, las bajas cifras de operaciones de trading significan que los resultados no serán estadísticamente significativos.

El EA se guarda en experts\Virtual Order Manager\VOM EAs.

#property copyright "Paul Hampton-Smith" #property link "http://paulsfxrandomwalk.blogspot.com" #property version "1.00" #include "..\VirtualOrderManager.mqh" input double Lots= 0.1 ; input int Fast_MA_Period= 2 ; input int Slow_MA_Period= 58 ; input int Stop_Loss= 5000 ; input int Take_Profit= 0 ; input ENUM_LOG_LEVEL Log_Level=LOG_VERBOSE; double g_FastFrAMA[]; double g_SlowFrAMA[]; int g_hFastFrAMA; int g_hSlowFrAMA; int OnInit () { LogFile.LogLevel(Log_Level); VOM.Initialise(); Comment (VOM.m_OpenOrders.SummaryList()); g_hFastFrAMA = iFrAMA ( _Symbol , _Period ,Fast_MA_Period, 0 , PRICE_CLOSE ); g_hSlowFrAMA = iFrAMA ( _Symbol , _Period ,Slow_MA_Period, 0 , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (g_FastFrAMA,true); ArraySetAsSeries (g_SlowFrAMA,true); return ( 0 ); } void OnTick () { VOM. OnTick (); Comment (VOM.m_OpenOrders.SummaryList()); if ( CopyBuffer (g_hFastFrAMA, 0 ,Shift, 2 ,g_FastFrAMA)!= 2 ) || CopyBuffer (g_hSlowFrAMA, 0 ,Shift, 2 ,g_SlowFrAMA)!= 2 ) { Print ( "Not enough history loaded" ); return ; } if (g_FastFrAMA[ 0 ]>g_SlowFrAMA[ 0 ] && g_FastFrAMA[ 1 ]<=g_SlowFrAMA[ 1 ]) { VOM.CloseAllOrders( _Symbol ,VIRTUAL_ORDER_TYPE_SELL); if (VOM.OpenedOrdersInSameBar()< 1 && VOM.OpenOrders()== 0 ) { VOM.Buy( _Symbol ,Lots,Stop_Loss,Take_Profit); } } if (g_FastFrAMA[ 0 ]<g_SlowFrAMA[ 0 ] && g_FastFrAMA[ 1 ]>=g_SlowFrAMA[ 1 ]) { VOM.CloseAllOrders( _Symbol ,VIRTUAL_ORDER_TYPE_BUY); if (VOM.OpenedOrdersInSameBar()< 1 && VOM.OpenOrders()== 0 ) { VOM.Sell( _Symbol ,Lots,Stop_Loss,Take_Profit); } } }

Y ahora, con el Probador de Estrategias, podemos proceder a la simulación, como se ve en la Figura 1:

Figura 1. Simulación FrAMA Cross EA



La sección de entrada a la cuenta se muestra en la Figura 2:



Figura 2. Registro de simulación de estrategia



5. Estructura del VOM



La Figura 3 muestra cómo se configuran múltiples EAs de VOM:

Figura 3. Múltiples EAs de VOM



A continuación, mirando dentro del VOM, los principales componentes se muestran en la Figura 4:

Figura 4. Estructura interna del VOM



Explicación de los elementos de la Figura 4:

Configuración - el VOM usa CConfig para almacenar todas las configuraciones principales en un mismo sitio, en un objeto global Config. Para hacer el acceso más sencillo, las variables de miembro son públicas, y no se facilitan funciones de get/set (obtener/configurar).

- el VOM usa CConfig para almacenar todas las configuraciones principales en un mismo sitio, en un objeto global Config. Para hacer el acceso más sencillo, las variables de miembro son públicas, y no se facilitan funciones de get/set (obtener/configurar). Variables globales - estas son las variables a las que se accede en MQL5 con funciones como GlobalVariableGet(). El VOM usa las variables globales para:

- estas son las variables a las que se accede en MQL5 con funciones como GlobalVariableGet(). El VOM usa las variables globales para: Grabar e incrementar el último número de ticket de Orden Virtual usando CGlobalVariable



Mantener una lista de todos los stoplosses virtuales para poder mantener los stops del servidor de protección contra desastres

Operaciones de trading abiertas y archivos de historial - estos son los archivos de disco permanentes guardados en CVirtualOrderArrays para asegurar que su estado de orden se puede restablecer al reiniciar. Un par de estos archivos se crea y guarda en Files\\VOM para cada EA que usa el VOM. Un CVirtualOrder se crea en el array VOM.m_OpenOrders, y se transfiere al array VOM.m_OrderHistory al ser cerrado o eliminado.

- estos son los archivos de disco permanentes guardados en CVirtualOrderArrays para asegurar que su estado de orden se puede restablecer al reiniciar. Un par de estos archivos se crea y guarda en Files\\VOM para cada EA que usa el VOM. Un CVirtualOrder se crea en el array VOM.m_OpenOrders, y se transfiere al array VOM.m_OrderHistory al ser cerrado o eliminado. Activity and debug log (Registro de actividad y depuración) - la mayoría de códigos de cualquier grado de complejidad necesita la capacidad de registro de actividad, y esta función está encapsulada por la clase CLog. Esto permite que el acceso se grabe en cuatro niveles de detalle e importancia diferentes, e incluye limpiezas automáticas de archivos de registro antiguos para asegurar que se mantiene el espacio en disco.

Los Asesores Expertos que usan el VOM interactúan con la biblioteca, tal y como se muestra en la Figura 5 abajo:

Figura 5. Interacción del EA con la biblioteca del VOM







6. Más sobre el stoploss de protección contra desastres



Los stops virtuales eran muy comunes en los EAs de MetaTrader 4. Si un stoploss se mantiene solo en el lado del cliente, el nivel de salida para una operación de trading es invisible para el broker, una estrategia a menudo implementada con la creencia de que algunos brokers van a la caza de stops. Por sí mismos, los stops virtuales aumentan significativamente el riesgo de trading, puesto que una conexión entre cliente y broker debe estar siempre activa para que se active el stop.

El VOM controla este riesgo manteniendo un stop basado en el servidor a una distancia configurable del stop virtual más estricto. Esto se llama stoploss de protección contra desastres (DPSL, por sus siglas en inglés), porque normalmente solo se activará si la conexión entre cliente y broker se corta durante un tiempo, o si se da un fallo de conexión a internet o un fallo del PC. Puesto que las órdenes virtuales se abren, cierran, y se convierten en posiciones en el servidor continuamente, el mantenimiento del DPSL en el nivel correcto puede ser algo complejo, tal y como se ilustra en la siguiente secuencia.

Virtual order

action Open

price Virtual SL Position

at server Stoploss

at server Comment 0.1 lots BUY #1 2.00000 1.99000 0.1 lots BUY 1.98500 DPSL is 50 pips below virtual SL #1 0.1 lots BUY #2 2.00000 1.99500 0.2 lots BUY 1.99000 Virtual order #2 has a tighter SL so DPSL

is tightened to 50 pips below virtual SL #2 Close #2 0.1 lots BUY 1.98500 Revert to looser DPSL 0.1 lots SELL #3 2.00000 2.00500 none none Virtual orders #1 and #3 have cancelled each

other out at the server Close #1 0.1 lots SELL 2.01000 Virtual Order #3 remains open - DPSL is

now 50 pips above virtual SL #3

7. Simulación del Gestor de Órdenes Virtuales

Un proyecto de este tamaño requiere su tiempo para llevar a cabo una simulación completa, de modo que escribí el EA VirtualOrderManaerTester.mq5 para permitir la creación, modificación, eliminación y fácil cierre de órdenes con botones de comando en el gráfico. La Figura 6 muestra una orden virtual de compra en lote 0.1 en la ventana M5 y una orden virtual de compra de otro lote 0.1 abierta en la ventana H4 contra EURUSD (vea las líneas de comentario), con el estado de servidor mostrando correctamente una posición en lotes 0.2 comprados. Puesto que la posición general es grande, el Stoploss de Protección contra Desastres se puede ver por debajo del stop más estricto 20.0 pip. Figura 6. Dos EAs que coinciden en dirección La Figura 7 muestra ahora los dos EAs con órdenes virtuales opuestas. No se abre posición alguna desde el broker: Figura 7. Dos EAs con órdenes virtuales opuestas. No se abre posición alguna desde el broker

8. Una muestra muy sencilla de todas las órdenes abiertas del VOM

Cada EA del VOM solo puede ver sus propias órdenes, de modo que he escrito un EA muy sencillo que coteja las órdenes abiertas de todos los VOMs. La muestra es muy sencilla, y cuando el tiempo me lo permita, escribiré una versión mucho mejor, quizás con botones de comando para realizar acciones de modificación, eliminación o cierre según se requiera en cada orden. El EA se incluye en el paquete de distribución como VOM_OrderDisplay.mq5.

9. Conclusión

En el momento en el que escribo este artículo, el código VOM se encuentra en fase Beta, al igual que el mismo MetaTrader 5, y solo el tiempo dirá si el concepto del VOM llegará a ser popular o acabará siendo considerado simplemente como un elemento interesante de programación de MQL5. Volvamos a los objetivos de diseño de la sección 3 y veamos a dónde hemos llegado. Sociabilidad: el comportamiento de los EAs escritos correctamente usando las funciones de trading del VOM se aislará del resto de actividades del EA. Resultado - sí, el VOM consiguió este objetivo. Robustez: gestión elegante de eventos no ordinarios tales como errores, rupturas en la comunicación entre cliente y servidor, y órdenes incompletas. Resultado - se nota un grado de robustez, pero podría mejorarse si se dieran situaciones de trading reales y se pudieran analizar. Facilidad de uso: provisión de funciones de trading sencillas y bien documentadas. Resultado - como verá en el paquete de distribución de archivos, el archivo de ayuda a .chm está incluido. Capacidad de uso en el Probador de Estrategias Resultado - las simulaciones iniciales en el Probador de Estrategias recién lanzado indica que el VOM puede pasar una simulación correctamente, aunque el VOM ralentiza el proceso considerablemente. Probablemente se puede seguir trabajando en algunas mejoras generales.

No estarían de más algunos cambios en el futuro.