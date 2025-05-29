Currencies / ANTX
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.28 USD 0.04 (3.23%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ANTX exchange rate has changed by 3.23% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.23 and at a high of 1.29.
Follow AN2 Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ANTX News
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
Daily Range
1.23 1.29
Year Range
0.97 1.68
- Previous Close
- 1.24
- Open
- 1.25
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.23
- High
- 1.29
- Volume
- 170
- Daily Change
- 3.23%
- Month Change
- 14.29%
- 6 Months Change
- -5.88%
- Year Change
- 17.43%
