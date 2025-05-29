Valute / ANTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.32 USD 0.03 (2.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANTX ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.36.
Segui le dinamiche di AN2 Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTX News
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
Intervallo Giornaliero
1.26 1.36
Intervallo Annuale
0.97 1.68
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.32
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Minimo
- 1.26
- Massimo
- 1.36
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- 2.33%
- Variazione Mensile
- 17.86%
- Variazione Semestrale
- -2.94%
- Variazione Annuale
- 21.10%
21 settembre, domenica