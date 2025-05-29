Moedas / ANTX
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.35 USD 0.06 (4.65%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANTX para hoje mudou para 4.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.29 e o mais alto foi 1.42.
Veja a dinâmica do par de moedas AN2 Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTX Notícias
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
Faixa diária
1.29 1.42
Faixa anual
0.97 1.68
- Fechamento anterior
- 1.29
- Open
- 1.31
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.29
- High
- 1.42
- Volume
- 209
- Mudança diária
- 4.65%
- Mudança mensal
- 20.54%
- Mudança de 6 meses
- -0.74%
- Mudança anual
- 23.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh