通貨 / ANTX
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.29 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANTXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.26の安値と1.42の高値で取引されました。
AN2 Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ANTX News
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
1日のレンジ
1.26 1.42
1年のレンジ
0.97 1.68
- 以前の終値
- 1.29
- 始値
- 1.31
- 買値
- 1.29
- 買値
- 1.59
- 安値
- 1.26
- 高値
- 1.42
- 出来高
- 300
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 15.18%
- 6ヶ月の変化
- -5.15%
- 1年の変化
- 18.35%
