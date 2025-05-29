Divisas / ANTX
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.29 USD 0.01 (0.78%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANTX de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.26, mientras que el máximo ha alcanzado 1.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AN2 Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ANTX News
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
Rango diario
1.26 1.32
Rango anual
0.97 1.68
- Cierres anteriores
- 1.28
- Open
- 1.31
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Low
- 1.26
- High
- 1.32
- Volumen
- 143
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- 15.18%
- Cambio a 6 meses
- -5.15%
- Cambio anual
- 18.35%
