통화 / ANTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.32 USD 0.03 (2.33%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANTX 환율이 오늘 2.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.26이고 고가는 1.36이었습니다.
AN2 Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTX News
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
일일 변동 비율
1.26 1.36
년간 변동
0.97 1.68
- 이전 종가
- 1.29
- 시가
- 1.32
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- 저가
- 1.26
- 고가
- 1.36
- 볼륨
- 101
- 일일 변동
- 2.33%
- 월 변동
- 17.86%
- 6개월 변동
- -2.94%
- 년간 변동율
- 21.10%
20 9월, 토요일