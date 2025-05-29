Dövizler / ANTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.32 USD 0.03 (2.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANTX fiyatı bugün 2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.26 ve Yüksek fiyatı olarak 1.36 aralığında işlem gördü.
AN2 Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANTX haberleri
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
Günlük aralık
1.26 1.36
Yıllık aralık
0.97 1.68
- Önceki kapanış
- 1.29
- Açılış
- 1.32
- Satış
- 1.32
- Alış
- 1.62
- Düşük
- 1.26
- Yüksek
- 1.36
- Hacim
- 101
- Günlük değişim
- 2.33%
- Aylık değişim
- 17.86%
- 6 aylık değişim
- -2.94%
- Yıllık değişim
- 21.10%
21 Eylül, Pazar