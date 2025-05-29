Währungen / ANTX
ANTX: AN2 Therapeutics Inc
1.30 USD 0.01 (0.78%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANTX hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.26 bis zu einem Hoch von 1.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die AN2 Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ANTX News
- AN2 Therapeutics doses first cohort in Phase 1 trial for Chagas disease
- AN2 Therapeutics partners with DNDi to develop Chagas disease treatment
- Melioidosis study reveals 40% mortality despite standard treatment
- An2 therapeutics ten percent owner sells $218,000 in stock
- An2 therapeutics investor Braden Leonard sells $2.87m in shares
- AN2 Therapeutics Announces Poster Presentation Highlighting M. Abscessus Data at 2025 Colorado Mycobacteria Conference
Tagesspanne
1.26 1.36
Jahresspanne
0.97 1.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.29
- Eröffnung
- 1.32
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Tief
- 1.26
- Hoch
- 1.36
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 16.07%
- 6-Monatsänderung
- -4.41%
- Jahresänderung
- 19.27%
