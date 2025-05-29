KurseKategorien
Währungen / ANTX
Zurück zum Aktien

ANTX: AN2 Therapeutics Inc

1.30 USD 0.01 (0.78%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANTX hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.26 bis zu einem Hoch von 1.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die AN2 Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANTX News

Tagesspanne
1.26 1.36
Jahresspanne
0.97 1.68
Vorheriger Schlusskurs
1.29
Eröffnung
1.32
Bid
1.30
Ask
1.60
Tief
1.26
Hoch
1.36
Volumen
59
Tagesänderung
0.78%
Monatsänderung
16.07%
6-Monatsänderung
-4.41%
Jahresänderung
19.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K