🚀 Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow

Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания .

Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроков.

💎 Ключевые Возможности и Графические Элементы

1. Горизонтальный Профиль и Зона Стоимости

Двухцветный Профиль: Наглядно разделяет рыночное давление покупателей (Ask) и продавцов (Bid) на каждом ценовом уровне.

Уровень POC (Point of Control): Жирная линия максимального наторгованного объема за выбранный период — главный ценовой магнит рынка.

Value Area (VAH/VAL): Выделяет границы 70% справедливой цены. Показывает выходы рынка в зоны перекупленности/перепроданности.

Зоны низкого объема (LVN): Находит уровни с резким падением активности, служащие сильными точками для пробоя или ретеста.

2. Мульти-таймфреймовый Канал VWAP (5 Линий)

5 Линий Отклонения: Выводит центральный VWAP и 4 линии стандартного девиационного отклонения, которые динамически расширяются вслед за волатильностью, указывая на истощение тренда.

Движок Multi-TF: Позволяет скальпить на М1/М5, удерживая перед глазами старший институциональный VWAP (М30, Н1, Н4) без переключения вкладок.

3. Подвальная Гистограмма и Онлайн-Дельта

Гистограмма Дельты: Отображает чистую разницу объемов покупок и продаж на каждом баре в отдельном окне.

Формат «К» (Кило-объемы): Выводит точные цифры дельты над свечами. Объемы больше 1000 сжимаются в лаконичный вид ( +1.2K , -2.5K ), исключая наложение текста.

⚙️ Краткий Обзор Настроек (Inputs)

Volume Type: Выбор типа объемов: Tick Volume (тиковые) или Real Volume (реальные биржевые).

InpMaxBars: Ограничение глубины истории для экономии памяти и мгновенного запуска.

FontSizeDelta / TextDistanceDelta: Размер и вертикальный отступ цифр дельты над свечой.

InpColorBuy / InpColorSell / InpVolumeWidth: Кастомизация цветов и толщины баров гистограммы подвала.

VwapTimeFrame / VwapResetPeriod: Таймфрейм расчета VWAP и период его сброса (Daily, Weekly, Monthly, Bars ).

Стили, цвета и толщина линий VWAP: Полная независимая настройка для всех 5 линий канала.

DataSource / GlobalPeriod / GlobalCount: Настройки точности кластеров и lookback-периода профиля (например, за последние 5 дней).

_showMax / _showVA / _valueAreaPercent: Управление отображением, цветом и размером уровней POC и Value Area.

ShowLVN / LVNMaxVolumePercent / LVNLineColor: Фильтр чувствительности и настройка пробойных уровней низкого объема.

💡 Почему Quantum Delta VWAP?

Индикатор смотрит не на прошлую цену, а на текущие деньги . Объединяя горизонтальный профиль объемов с вертикальной дельтой свечей и скользящим каналом VWAP, вы получаете полное статистическое преимущество на рынке.