Quantum Delta VWAP
- Indicators
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Yerzhan SatovI am a trader in the Forex and Binary options market with many years of experience. Since 2020, he began writing and creating his own indicators, Expert Advisors and various trading robots for MT4.
- Version: 1.0
- Activations: 5
🚀 Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow
Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания .
Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроков.
💎 Ключевые Возможности и Графические Элементы
1. Горизонтальный Профиль и Зона Стоимости
- Двухцветный Профиль: Наглядно разделяет рыночное давление покупателей (Ask) и продавцов (Bid) на каждом ценовом уровне.
- Уровень POC (Point of Control): Жирная линия максимального наторгованного объема за выбранный период — главный ценовой магнит рынка.
- Value Area (VAH/VAL): Выделяет границы 70% справедливой цены. Показывает выходы рынка в зоны перекупленности/перепроданности.
- Зоны низкого объема (LVN): Находит уровни с резким падением активности, служащие сильными точками для пробоя или ретеста.
2. Мульти-таймфреймовый Канал VWAP (5 Линий)
- 5 Линий Отклонения: Выводит центральный VWAP и 4 линии стандартного девиационного отклонения, которые динамически расширяются вслед за волатильностью, указывая на истощение тренда.
- Движок Multi-TF: Позволяет скальпить на М1/М5, удерживая перед глазами старший институциональный VWAP (М30, Н1, Н4) без переключения вкладок.
3. Подвальная Гистограмма и Онлайн-Дельта
- Гистограмма Дельты: Отображает чистую разницу объемов покупок и продаж на каждом баре в отдельном окне.
- Формат «К» (Кило-объемы): Выводит точные цифры дельты над свечами. Объемы больше 1000 сжимаются в лаконичный вид ( +1.2K , -2.5K ), исключая наложение текста.
⚙️ Краткий Обзор Настроек (Inputs)
- Volume Type: Выбор типа объемов: Tick Volume (тиковые) или Real Volume (реальные биржевые).
- InpMaxBars: Ограничение глубины истории для экономии памяти и мгновенного запуска.
- FontSizeDelta / TextDistanceDelta: Размер и вертикальный отступ цифр дельты над свечой.
- InpColorBuy / InpColorSell / InpVolumeWidth: Кастомизация цветов и толщины баров гистограммы подвала.
- VwapTimeFrame / VwapResetPeriod: Таймфрейм расчета VWAP и период его сброса (Daily, Weekly, Monthly, Bars ).
- Стили, цвета и толщина линий VWAP: Полная независимая настройка для всех 5 линий канала.
- DataSource / GlobalPeriod / GlobalCount: Настройки точности кластеров и lookback-периода профиля (например, за последние 5 дней).
- _showMax / _showVA / _valueAreaPercent: Управление отображением, цветом и размером уровней POC и Value Area.
- ShowLVN / LVNMaxVolumePercent / LVNLineColor: Фильтр чувствительности и настройка пробойных уровней низкого объема.
💡 Почему Quantum Delta VWAP?
Индикатор смотрит не на прошлую цену, а на текущие деньги . Объединяя горизонтальный профиль объемов с вертикальной дельтой свечей и скользящим каналом VWAP, вы получаете полное статистическое преимущество на рынке.
- Идеально для скальпинга, интрадей-торговли и систем Smart Money.
- Код полностью оптимизирован и не нагружает терминал.
- Премиальный дизайн графики для темных и светлых тем.