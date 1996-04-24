Quantum Delta VWAP

🚀 Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow
Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания .
Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроков.
💎 Ключевые Возможности и Графические Элементы
1. Горизонтальный Профиль и Зона Стоимости 
  • Двухцветный Профиль: Наглядно разделяет рыночное давление покупателей (Ask) и продавцов (Bid) на каждом ценовом уровне.
  • Уровень POC (Point of Control): Жирная линия максимального наторгованного объема за выбранный период — главный ценовой магнит рынка.
  • Value Area (VAH/VAL): Выделяет границы 70% справедливой цены. Показывает выходы рынка в зоны перекупленности/перепроданности.
  • Зоны низкого объема (LVN): Находит уровни с резким падением активности, служащие сильными точками для пробоя или ретеста.
2. Мульти-таймфреймовый Канал VWAP (5 Линий)
  • 5 Линий Отклонения: Выводит центральный VWAP и 4 линии стандартного девиационного отклонения, которые динамически расширяются вслед за волатильностью, указывая на истощение тренда.
  • Движок Multi-TF: Позволяет скальпить на М1/М5, удерживая перед глазами старший институциональный VWAP (М30, Н1, Н4) без переключения вкладок.
3. Подвальная Гистограмма и Онлайн-Дельта
  • Гистограмма Дельты: Отображает чистую разницу объемов покупок и продаж на каждом баре в отдельном окне.
  • Формат «К» (Кило-объемы): Выводит точные цифры дельты над свечами. Объемы больше 1000 сжимаются в лаконичный вид ( +1.2K , -2.5K ), исключая наложение текста.
⚙️ Краткий Обзор Настроек (Inputs)
  • Volume Type: Выбор типа объемов: Tick Volume (тиковые) или Real Volume (реальные биржевые).
  • InpMaxBars: Ограничение глубины истории для экономии памяти и мгновенного запуска.
  • FontSizeDelta / TextDistanceDelta: Размер и вертикальный отступ цифр дельты над свечой.
  • InpColorBuy / InpColorSell / InpVolumeWidth: Кастомизация цветов и толщины баров гистограммы подвала.
  • VwapTimeFrame / VwapResetPeriod: Таймфрейм расчета VWAP и период его сброса (Daily, Weekly, Monthly, Bars ).
  • Стили, цвета и толщина линий VWAP: Полная независимая настройка для всех 5 линий канала.
  • DataSource / GlobalPeriod / GlobalCount: Настройки точности кластеров и lookback-периода профиля (например, за последние 5 дней).
  • _showMax / _showVA / _valueAreaPercent: Управление отображением, цветом и размером уровней POC и Value Area.
  • ShowLVN / LVNMaxVolumePercent / LVNLineColor: Фильтр чувствительности и настройка пробойных уровней низкого объема.
💡 Почему Quantum Delta VWAP?
Индикатор смотрит не на прошлую цену, а на текущие деньги . Объединяя горизонтальный профиль объемов с вертикальной дельтой свечей и скользящим каналом VWAP, вы получаете полное статистическое преимущество на рынке.
  • Идеально для скальпинга, интрадей-торговли и систем Smart Money.
  • Код полностью оптимизирован и не нагружает терминал.
  • Премиальный дизайн графики для темных и светлых тем.

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Garry James Goodchild
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指标
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4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
指标
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
指标
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
作者的更多信息
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
指标
外汇和二元期权的箭头指示器是基于蜱数量. 与许多交易量指标不同，"超级交易量"指标计算看涨和看跌交易量，并根据其中任何一个交易量的优势给出信号。 如果，比如说，目前在这个范围内有看涨的优势，那么信号将是买入。 或者，如果占主导地位的是看跌量，那么，相应地，信号将是卖出。 在"成交量"变量的指标设置中，您可以增加或减少信号的频率。 值越高，信号越少。 默认情况下，剩下"2"。 在"HistoryBars"变量中，您可以增加历史记录上的信号数量。 默认情况下留下500。 不建议留下超过这个数字。 因为更大的数字将加载终端。 那么，在设置的最后一部分中，您可以选择更改箭头与蜡烛的距离，箭头的厚度，代码和颜色。 信号和箭头根本不画！!! 即使在改变时间框架之后。 严格建议在固定图表上的箭头后使用指标信号进行交易。 信号蜡烛关闭后,它们被彻底固定.
Adx Rvi Signals
Yerzhan Satov
指标
外汇和二元期权的指标基于MT4中的2个标准指标：ADX和RVI。 当两个指示器的线同时相交时，信号被接收。 但信号的反面也被写入代码中。 这是当信号被转换在相反的方向。 您还可以启用和禁用每个指标。 在RVI中也可以使用两种类型的信号：1）当一条线高于/低于另一条线时（这很适合用作无后坐力趋势价格走势）;和2）当2条线彼此相交时。 您还可以在设置中启用内置的统计面板，其中包含有关重新计算统计信息的条数以及更新统计信息的条数后的说明。  在filter_bar变量中，您可以更改信号的类型以及相反的类型。 在alert_bar变量中，您可以设置警报将在哪个蜡烛上触发：0-在信号蜡烛上，1-在新蜡烛的打开上。 那么，在设置部分的底部，您可以更改: 1）箭头间隙-箭头从蜡烛（酒吧）的距离 2）arrow_width-箭头的大小 3）arrow_codUP和arrow_codDN-箭头代码 4）arrowa_colorUP和arrowa_colorDN是箭头的颜色。 所有的箭头和信号根本不画！!! 即使在改变时间框架。 如果箭头固定在图表上，它们不会在任何地方消失！
Anaconda LD
Yerzhan Satov
指标
The arrow indicator "Anaconda LD" is a reversal indicator for the Forex market and mainly for Binary options. The algorithm is written on the basis of reversal patterns. It is better to use it together with other indicators to filter signals. Even with the standard ones in MT4, even with other custom ones. Any channel indicators or level indicators are especially suitable... You need to select your expiration time for different assets. Which are 1-5 bars on different pairs.
Cripton
Yerzhan Satov
指标
The arrow indicator for Binary Options and Forex is a reversal indicator. Created and written on the basis of reversal patterns. It is recommended for Binary Options to put it on the M5 chart. Enter into transactions for 1-3 bars. Depending on the trading sessions, you need to select your expiration time for a different asset.  You can change settings in external variables. Thus, you can both increase and decrease the frequency of signals. The arrows of the indicator do not draw at all. So you
Create a cool signal
Yerzhan Satov
指标
箭头指标"创建一个很酷的信号"为二元期权和外汇市场是一种构造它的信号！ 您可以根据其中规定的10个标准MT4指标选择自己的信号条件，再加上另一个第三方缓冲指标，您可以添加到"缓冲指标"变量中。 这是简单的！ 规定您的指示器的名称并规定它的数字（您将在颜色部分找到它们，其中显示缓冲颜色的数字）。 在屏幕截图中，我展示了一个示例，说明如果第三方指标的缓冲区不是箭头缓冲区，而是例如线条，则如何创建箭头。 他在Keltner通道的例子中显示了2种类型的信号。 1)通道线的交点。      首先要做的是找出缓冲区编号。 这里，通道的上一行是缓冲器no.0，下缓冲器No.2。 因此，为了在穿过通道的较低线时获得信号到顶部，我们写入2>o2<c，其中o打开，c关闭。 为了得到信号，我们规定一切完全相同，只有字符从多到少于2<o2>c。 2）价格落后于通道线。 一切的拼写方式完全相同，只有Open(o)和Close(c)中的字符"more(>)"/"less(<)"的拼写方向相同。 （请参阅屏幕截图中的示例。) 通过这种方式，您可以从绝对任何第三方指标输出信号。 箭头和线条。 进一步。
Highway pro
Yerzhan Satov
指标
二元期权和外汇"公路利润"的指标是基于在通道线后面找到价格的原则。 价格离开通道并逐渐开始回到通道后，信号就会出现。 交易这样的指标非常容易和方便。 即使是新手交易者或具有多年经验的交易者也可以交易它。 您需要为每个资产选择自己的设置。 例如，在变量"A_Period"中设置的计算趋势柱的周期。 趋势由通道中的中线指示。 绿色意味着购买，红色意味着销售。 您还需要在不同的交易时段调整通道宽度，这是在"范围"变量中设置的。 其中的数字值越高，通道越宽。 那么，在较低的变量中，您可以选择您方便的箭头和线条参数。 厚度，箭头与条形的距离，它们的代码和颜色。 箭头不是实时绘制的。 他们不会从一个酒吧跳到另一个酒吧然后消失。 但是在切换时间戳之后，它们会更改它们的值。.. 祝大家好运！!!
Cool volumes
Yerzhan Satov
指标
箭头指示器"冷量"是基于mt4上的滴答量。 指标本身跟踪在一段时间内买入或卖出的数量（时间框架选择）。 当卖家或买家的交易量出现异常过剩时，它会发出卖出或买入的信号。 在较低的窗口中绘制彩色直方图，其中绿色显示了当时买家的主导地位，这意味着在这个价格范围内可能立即逆转增加。 相反，红色表示卖方的优势，这意味着潜在的立即向下逆转。 此外，为了方便视觉感知，箭头已直接添加到主图表窗口。 为了方便用户，外部变量包含信号频率及其在历史记录（HistoryBars）上的编号的设置变量。 但不建议将值设置为1000以上。 更多的这将减慢您的终端的性能。 同样在"===<<箭头设置>>>==="部分中，您可以自己设置任何箭头和直方图参数。 直方图的厚度，箭头与蜡烛的距离，箭头代码及其颜色。 或者您可以完全禁用主图表窗口上的箭头。 箭头和信号根本不画。 即使在更改时间框架和更新终端之后。 但有必要在固定直方图和箭头后进入交易！ 祝大家好运！!!
Space signals
Yerzhan Satov
指标
The Space signals signal indicator is my new development for trading on the Forex and Binary options markets. The algorithm of the indicator is written so that it tracks the trend and gives signals for the end of the corrective price movement. In the settings, you can set the signal period yourself. The higher the value in the "period" variable, the less frequent the signals will be. But they will naturally be of higher quality.  You can also choose the arrow codes on the chart, the distance
GoGo Trend signals
Yerzhan Satov
指标
The indicator for Forex and Binary Options trading is based on the standard Mt4 Simple Moving Average indicator. But the difference from the standard indicator is that its lines are repainted in different colors depending on the state of the trend. If the color is green, then the trend is to buy. If it's red, then it's for sale. During a trend phase change, an audio alert appears along with a buffer on the chart in the middle of the lines. Thus, it is possible to determine the state of the trend
Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
指标
The new Dynamic PACK Hi Tf indicator is based on tick volumes. The middle line shows the average price for the selected period of the selected senior timeframe. The upper and lower lines show the maximum/minimum of the same selected period of the same timeframe. In the settings, the user can optionally choose which timeframe and bar calculation period he needs. You can also change the style, thickness, and color of each of the lines.  In the "StsrtBars" parameter, you can select the start peri
Level Delta
Yerzhan Satov
指标
The Level DELTA indicator for MetaTrader 4 (MT4) – a powerful volume analysis tool that stands out with its capabilities and accuracy. Indicator Description The Level DELTA indicator is designed for volume analysis in a separate MT4 window. Its main task is to identify and display divergences, allowing traders to make more informed and timely decisions. Indicator Features Volume Analysis : The indicator analyzes volumes in financial markets, allowing you to see how volumes are distributed over d
Volume Poc Wvap
Yerzhan Satov
指标
The "Volume POC WVAP" Indicator is a revolutionary tool for traders seeking in-depth analysis across various financial markets. This unique indicator, based on tick volumes in the MT4 terminal, provides indispensable information for making informed trading decisions in the following markets: Forex, binary options, cryptocurrency, spot, futures, and indices. Key Features: WVAP Line: Weighted Volume Average Price: The WVAP calculates the weighted volume average price on the selected timeframe, all
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
指标
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume The Dynamic POC Hi Tf Arrow indicator is a reliable volume analysis tool (volume profile, market profile, tick volume) for accurately determining POC levels and price reactions. Dynamic POC Hi Tf arrow for MT4 Description Dynamic POC Hi Tf arrow is a professional volume analysis indicator designed to accurately identify key price levels and market direction. It is built on tick volume data and displ
Quantum Empire Grid Pro
Yerzhan Satov
专家
Quantum Empire GRID PRO - Next Generation Trading System Revolutionary Trading Technology Quantum Empire GRID PRO represents a breakthrough in automated trading, combining intelligent grid strategy with averaging system and signal filtering. After 2+ years of real-market testing, this EA has proven its stability and profitability across various asset classes. Key Features: Smart Averaging System : When closing a series of trades, profit averages 3:1 relative to losses 4 Signal Mode
Volume Profile ASA
Yerzhan Satov
指标
Volume Profile ASA Professional Volume Profile Indicator for MetaTrader 4 Volume Profile ASA is a modern professional Volume Profile indicator designed for traders who make trading decisions based on real market activity rather than price movement alone. The indicator builds a Volume Profile directly on the chart, displaying the distribution of trading volume across price levels and helping traders quickly identify the most important market areas. Volume Profile ASA automatically calculates and
Golden Rush Robot Pro
Yerzhan Satov
专家
Golden Rush Robot Pro Professional Trading System for XAUUSD (Gold) An advanced intelligent Grid Expert Advisor specifically designed and optimized for trading Gold (XAUUSD). Why Choose Golden Rush Robot Pro? Most Grid Expert Advisors follow the same simple principle: when the market moves against an open position, another order is opened, then another one, and so on. The entire strategy relies on the expectation that the market will eventually reverse. While this approach can generate profit
Quantum Dynamic POC Hi Tf
Yerzhan Satov
指标
Quantum Dynamic POC Hi Tf for MT5 Description: The "Quantum Dynamic POC Hi Tf" is a unique indicator developed for volume analysis. It is suitable for both real volumes (on futures contracts) and tick volumes (on the Forex market). The indicator is a channel tool consisting of three lines that dynamically change depending on the selected timeframe: Middle Line : the main dynamic Point of Control (POC), which reflects the average volume price. Upper Line : the maximum of the selected timeframe. L
Quqntum Delta
Yerzhan Satov
指标
The Quantum   DELTA indicator for MetaTrader 5 (MT5) – a powerful volume analysis tool that stands out with its capabilities and accuracy. Indicator Description The Quantum   DELTA indicator is designed for volume analysis in a separate MT5 window. Its main task is to identify and display divergences, allowing traders to make more informed and timely decisions. Indicator Features Volume Analysis : The indicator analyzes volumes in financial markets, allowing you to see how volumes are distribute
MACD Signals LTF
Yerzhan Satov
指标
Title: MACD Signals Discover the MACD Signals indicator – your reliable assistant in the world of trading! Description: The "MACD Signals" indicator is designed to make your trading more successful and efficient. It displays signals on the main chart as bright vertical lines that are easy to spot. You can customize the color and thickness of these lines to perfectly match your style and preferences. Features: Signals: Vertical lines on the main chart that stand out among other elements.
Quantum Volumes Profiles
Yerzhan Satov
指标
Quantum Volumes Profiles Quantum Volumes Profiles is a professional volume analysis indicator for MetaTrader 5 designed to identify key price levels, reveal areas of institutional interest, and provide a clear understanding of volume distribution within any selected trading range. The indicator combines two of the most powerful volume analysis tools into a single product: Global Volume Profile – displays volume distribution over a user-defined historical period. Session Volume Profile – shows th
Quantum Futprint Delta VWAP
Yerzhan Satov
指标
Quantum Footprint Delta VWAP is a powerful, expert-level trading and analytical suite for MetaTrader 5, combining 4 professional volume, delta, and liquidity analysis tools into a single interface. Designed for high-speed, real-time performance, it efficiently processes large datasets without slowing down your trading terminal. 4 Analytical Complexes in 1 Indicator: Per-Bar Horizontal Profile (Footprint) : Clearly displays the internal volume structure of each candlestick. The volume relief
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