Quantum Delta VWAP
- 指标
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Yerzhan Satov我是外汇和二元期权市场的交易者，有多年的经验。 自2020年以来，他开始为MT4编写和创建自己的指标、专家顾问和各种交易机器人。
如果您需要编写或完善各种指标或智能交易系统，请联系以下地址： https://t.me/algatrade_kz,taraz.trade@gmail.com
- 版本: 1.0
- 激活: 5
🚀 Quantum Delta VWAP — Профессиональный Анализ Объемов и Order Flow
Quantum Delta VWAP — это мощный индикатор нового поколения для MetaTrader 5, разработанный для интрадей-скальпинга и систем Smart Money (SMC/ICT). Благодаря скоростному движку Canvas с двойным шлюзом кэширования, он выводит объемы на экран в реальном времени без задержек, лагов и мерцания .
Индикатор идеально подходит для торговли золотом (XAUUSD), валютами, индексами и криптой, позволяя наглядно видеть действия крупных игроков.
💎 Ключевые Возможности и Графические Элементы
1. Горизонтальный Профиль и Зона Стоимости
- Двухцветный Профиль: Наглядно разделяет рыночное давление покупателей (Ask) и продавцов (Bid) на каждом ценовом уровне.
- Уровень POC (Point of Control): Жирная линия максимального наторгованного объема за выбранный период — главный ценовой магнит рынка.
- Value Area (VAH/VAL): Выделяет границы 70% справедливой цены. Показывает выходы рынка в зоны перекупленности/перепроданности.
- Зоны низкого объема (LVN): Находит уровни с резким падением активности, служащие сильными точками для пробоя или ретеста.
2. Мульти-таймфреймовый Канал VWAP (5 Линий)
- 5 Линий Отклонения: Выводит центральный VWAP и 4 линии стандартного девиационного отклонения, которые динамически расширяются вслед за волатильностью, указывая на истощение тренда.
- Движок Multi-TF: Позволяет скальпить на М1/М5, удерживая перед глазами старший институциональный VWAP (М30, Н1, Н4) без переключения вкладок.
3. Подвальная Гистограмма и Онлайн-Дельта
- Гистограмма Дельты: Отображает чистую разницу объемов покупок и продаж на каждом баре в отдельном окне.
- Формат «К» (Кило-объемы): Выводит точные цифры дельты над свечами. Объемы больше 1000 сжимаются в лаконичный вид ( +1.2K , -2.5K ), исключая наложение текста.
⚙️ Краткий Обзор Настроек (Inputs)
- Volume Type: Выбор типа объемов: Tick Volume (тиковые) или Real Volume (реальные биржевые).
- InpMaxBars: Ограничение глубины истории для экономии памяти и мгновенного запуска.
- FontSizeDelta / TextDistanceDelta: Размер и вертикальный отступ цифр дельты над свечой.
- InpColorBuy / InpColorSell / InpVolumeWidth: Кастомизация цветов и толщины баров гистограммы подвала.
- VwapTimeFrame / VwapResetPeriod: Таймфрейм расчета VWAP и период его сброса (Daily, Weekly, Monthly, Bars ).
- Стили, цвета и толщина линий VWAP: Полная независимая настройка для всех 5 линий канала.
- DataSource / GlobalPeriod / GlobalCount: Настройки точности кластеров и lookback-периода профиля (например, за последние 5 дней).
- _showMax / _showVA / _valueAreaPercent: Управление отображением, цветом и размером уровней POC и Value Area.
- ShowLVN / LVNMaxVolumePercent / LVNLineColor: Фильтр чувствительности и настройка пробойных уровней низкого объема.
💡 Почему Quantum Delta VWAP?
Индикатор смотрит не на прошлую цену, а на текущие деньги . Объединяя горизонтальный профиль объемов с вертикальной дельтой свечей и скользящим каналом VWAP, вы получаете полное статистическое преимущество на рынке.
- Идеально для скальпинга, интрадей-торговли и систем Smart Money.
- Код полностью оптимизирован и не нагружает терминал.
- Премиальный дизайн графики для темных и светлых тем.