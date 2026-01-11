Indonesian Member - page 476

Biantoro Kunarto:

Ok Thanks pak infonya

sama sama

 
Umar Ismail:

ini rate google
kartu debet masih 14 ribuan

paypall cek sendiri ya :D

catatan
mql5 - paypal =2%
paypal -rekening = potongan rate

mql5 - kartu debet 1.5% +1 eur

Fatchur Rochman:

10$
klo terlalu kecil malah jadi besar komisinya
1.5% dari jumlah yang ditarik, dan 1 EUR per penarikan

 
Umar Ismail:

kalau gitu, saya narik 1000$ saja lah... utuk pijet capek nongkrong didepan Laptop teyuuusss ...kwkwkw

 

Selayang Pandang ,


Anda tahu Patren Quasimodo (QM)... ???

 "Quasimodo" di RTM, atau sebagai "pola Di Atas dan Di Bawah" yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Steve di NBT.
Sebut saja apa pun yang Anda inginkan, tetapi jika Anda mencari pola harga untuk diperdagangkan, Anda mungkin ingin melihatnya.

Ini adalah pola yang sangat sederhana sehingga lebih mudah jika saya jelaskan dengan grafik, tetapi jelas ada variabel pilihan dengan pola yang akan berbeda untuk setiap pedagang sehingga keterangan ini benar-benar menjadi 'pola promo' jika Anda suka, maka Anda cari tahu apa bekerja untuk Anda dan mudah-mudahan menghasilkan uang.
Saya berharap Traders yang sudah memperdagangkan pola ini juga berkenan berbagi wawasan disini.
Saya sudah mencoba menggunakan grafik dalam contoh-contoh ini,  Saya menggunakan M30.di M30 saya memonitor 1 atau 2 pair sehari, saya tidak memonitor 50 pasang .


Seringkali Anda menemukan pola pengaturan pada beberapa sekaligus, saya kira itu korelasi bekerja itu ajaib.  Jika Anda ingin lebih banyak pengaturan intraday maka sesuaikan saja jangka waktunya dan juga harus menyesuaikan MM Anda. M ungkin gambar gambar ini bisa bercerita banyak dari pada kata kata...hehe

pola Patren Quasimodo (QM) adalah yang ditandai dengan Bulatan warna putih atau x

 
1225113:

kirain narik becak

 
Umar Ismail:

wakaka... 1000 USD krincing ditarik becak abuoot Broo...  mengko sikile rakuat nggenjot ... mengko biso biso hobi pijet kwkwkw

keluarga sehat semua Broo...? suwi ra nongol nongol ....
 
1225113:

alhamdulillah
lagi golek sangkal putung
tangan ra iso ngangkat
untunge iso ngetik
:D

 
Umar Ismail:

habis jatuh atau gimana ?,,, kok update Build ke sangkal Putung ?... kwkwkw

lari Pagi Broo...biar peredaran darah merata itu kebanyakan Duduk kali

 
