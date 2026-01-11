Indonesian Member - page 476
Ok Thanks pak infonya
sama sama
ini rate google
kartu debet masih 14 ribuan
paypall cek sendiri ya :D
catatan
mql5 - paypal =2%
paypal -rekening = potongan rate
mql5 - kartu debet 1.5% +1 eur
Thanks infonya... ada minimal gak atau berapapun bisa ditarik....
10$
klo terlalu kecil malah jadi besar komisinya
1.5% dari jumlah yang ditarik, dan 1 EUR per penarikan
kalau gitu, saya narik 1000$ saja lah... utuk pijet capek nongkrong didepan Laptop teyuuusss ...kwkwkw
Selayang Pandang ,
Anda tahu Patren Quasimodo (QM)... ???
"Quasimodo" di RTM, atau sebagai "pola Di Atas dan Di Bawah" yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Steve di NBT.
Sebut saja apa pun yang Anda inginkan, tetapi jika Anda mencari pola harga untuk diperdagangkan, Anda mungkin ingin melihatnya.
Ini adalah pola yang sangat sederhana sehingga lebih mudah jika saya jelaskan dengan grafik, tetapi jelas ada variabel pilihan dengan pola yang akan berbeda untuk setiap pedagang sehingga keterangan ini benar-benar menjadi 'pola promo' jika Anda suka, maka Anda cari tahu apa bekerja untuk Anda dan mudah-mudahan menghasilkan uang.
Saya berharap Traders yang sudah memperdagangkan pola ini juga berkenan berbagi wawasan disini.
Saya sudah mencoba menggunakan grafik dalam contoh-contoh ini, Saya menggunakan M30.di M30 saya memonitor 1 atau 2 pair sehari, saya tidak memonitor 50 pasang .
Seringkali Anda menemukan pola pengaturan pada beberapa sekaligus, saya kira itu korelasi bekerja itu ajaib. Jika Anda ingin lebih banyak pengaturan intraday maka sesuaikan saja jangka waktunya dan juga harus menyesuaikan MM Anda. M ungkin gambar gambar ini bisa bercerita banyak dari pada kata kata...hehe
pola Patren Quasimodo (QM) adalah yang ditandai dengan Bulatan warna putih atau x
kirain narik becak
wakaka... 1000 USD krincing ditarik becak abuoot Broo... mengko sikile rakuat nggenjot ... mengko biso biso hobi pijet kwkwkwkeluarga sehat semua Broo...? suwi ra nongol nongol ....
wakaka... 1000 USD krincing ditarik becak abuoot Broo... mengko sikile rakuat nggenjot ... mengko biso biso hobi pijet kwkwkwkeluarga sehat semua Broo...? suwi ra nongol nongol ....
alhamdulillah
lagi golek sangkal putung
tangan ra iso ngangkat
untunge iso ngetik
:D
habis jatuh atau gimana ?,,, kok update Build ke sangkal Putung ?... kwkwkw
lari Pagi Broo...biar peredaran darah merata itu kebanyakan Duduk kali
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Here i'm..